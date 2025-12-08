Evo kako se izboriti sa slabom cirkulacijom

Izvor:
08.12.2025
Stalno su vam hladne noge, a cirkulacija je loša? Rješenje nisu vunene čarape, već 1 namirnica iz špajza.
Slojevito oblačenje, topli napici, vunena odjeća, udobna nepropusna obuća, kape, šalovi, rukavice, ne pomažu? Pređite na biljna rješenja!
Podstiče cirkulaciju, a najbolje ga je jesti sirovog, ali možete ga dodavati i salatama, čorbama, pečenjima, ribi…
Odličan štit protiv prehlada, a podižu i temperaturu. U Italiji i Kini posebno ih koriste za bolju cirkulaciju. U nekim hladnijim oblastima ljudi u cipele i čarape ubacuju malo mljevene ljute papričice da bi se oslobodili osjećaja hladnih nogu. Najbolje je da, kao oni, pospete malo mljevene kajenske papričice po nogama i obučete tople pamučne čarape, pa tek onda čizme.
Cimet dobro djeluje protiv zgrušavanja krvi i zato je odličan za bolju cirkulaciju. Uvrstite ga u tople napitke, ali i u keksiće i jutarnje pahuljice, piše Krstarica.
Najbolji “grejač” među čajevima je svakako đumbir. Možete napraviti i kupku, tako sto prvo sipate kašiku mljevenog đumbira (ili 200 gr sjeckanog svježeg đumbira) u 2 litre vode i stavite na šporet da prokuva. Skinite sa šporeta, pa ostavite poklopljeno 15 minuta, pa procijedite i dodajte u kadu sa toplom vodom. Čaj je, takođe, odličan “grijač”, a možete ga kombinovati sa limunom za bolji ukus.
