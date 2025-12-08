Logo
Evo kako se izboriti sa slabom cirkulacijom

Izvor:

Agencije

08.12.2025

10:49

Komentari:

0
Ево како се изборити са слабом циркулацијом
Foto: Pixabay

Stalno su vam hladne noge, a cirkulacija je loša? Rješenje nisu vunene čarape, već 1 namirnica iz špajza.

Slojevito oblačenje, topli napici, vunena odjeća, udobna nepropusna obuća, kape, šalovi, rukavice, ne pomažu? Pređite na biljna rješenja!

Podstiče cirkulaciju, a najbolje ga je jesti sirovog, ali možete ga dodavati i salatama, čorbama, pečenjima, ribi…

Ljute papričice

Odličan štit protiv prehlada, a podižu i temperaturu. U Italiji i Kini posebno ih koriste za bolju cirkulaciju. U nekim hladnijim oblastima ljudi u cipele i čarape ubacuju malo mljevene ljute papričice da bi se oslobodili osjećaja hladnih nogu. Najbolje je da, kao oni, pospete malo mljevene kajenske papričice po nogama i obučete tople pamučne čarape, pa tek onda čizme.

Cimet

Cimet dobro djeluje protiv zgrušavanja krvi i zato je odličan za bolju cirkulaciju. Uvrstite ga u tople napitke, ali i u keksiće i jutarnje pahuljice, piše Krstarica.

Đumbir za hladne noge

Najbolji “grejač” među čajevima je svakako đumbir. Možete napraviti i kupku, tako sto prvo sipate kašiku mljevenog đumbira (ili 200 gr sjeckanog svježeg đumbira) u 2 litre vode i stavite na šporet da prokuva. Skinite sa šporeta, pa ostavite poklopljeno 15 minuta, pa procijedite i dodajte u kadu sa toplom vodom. Čaj je, takođe, odličan “grijač”, a možete ga kombinovati sa limunom za bolji ukus.

