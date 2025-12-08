Natjerao mladića da popije flašu viskija, pa ga napastvovao u šumi

Državljanin Srbije (50) osuđen je na 27 mjeseci zatvora u Cirihu i sedam godina protjerivanja, zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja nad maloljetnom osobom, saopšteno je.

Prema optužnici, Srbin, čiji identitet nije objavljen, u julu 2024. godine je namamio mladića u svoj automobil, odvezao ga na usamljenu lokaciju u Cirihu i primorao ga na seksualne radnje.

Prethodno je srpski državljanin zahtjevao da mladić popije flašu viskija. Optuženi je potom navodno svukao pantalone pijanom muškarcu i protiv njegove volje izvršio oralni seks nad njim.

Državljanin Srbije sve vrijeme negira optužbe.

Na sudu je tvrdio da je imao seksualni odnos sa mladićem i prostitutkom u bordelu, uz pristanak.

U drugom slučaju, Srbin je navodno seksualno uznemiravao šegrta (15) u svojoj firmi za selidbe.

Na sudu su sudije smatrale izjave žrtava vjerodostojnim.

Sudija je čak izrekao muškarcu strožu kaznu nego što je tražilo tužilaštvo.

Prema pisanju medija, sudija je to uradio jer je počinilac svoja djela izvršio "planski i podmuklo", kao i jer postoji veliki strah da će po izlasku na slobodu učiniti ista djela.

Presuda još uvijek nije pravosnažna i državljanin Srbije na nju ima pravo žalbe.