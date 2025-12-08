Srpski pjevač uhvatio djevojku u prevari: Brutalno joj se osvetio

Pjevača Ivana Simića, koji se takmičio u "Zvezdama Granda" je prevarila djevojka sa kojom je bio dvije godine u vezi.

Naime, pjevač je otkrio da je doživio veliku izdaju i to od djevojke s kojom je bio dvije godine, ali u paralelnoj vezi.

Scena Mirka Vasiljević otkrila zašto se nije vjenčala s Vujadinom

"Imao sam situaciju da sam dvije godine bio u paralelnoj vezi, sa djevojkom i sa još jednim likom očigledno, a ni taj lik nije znao. Ljudi su ispratili tu dramu i Baka Prase je podržao. Pazite dobro djevojke šta pričate i pazite dobro momci kad vam kaže da ide u Istanbul, da li je tamo ili je u Dubrovniku?", rekao je Ivan i otkrio da je napravio pakleni plan za djevojku koja ga je prevarila i to sve u dogovoru sa dečkom koji je bio u paralelnoj vezi s njegovom djevojkom.

Republika Srpska Proganjanje u Republici Srpskoj u porastu, žrtve uhode i putem GPS-a

"Ne volim kada me neko izigra, jer sam generalno uvijek iskren. Nisam je nahvatao na djelu, ja sam jako intuitivna osoba jako tako da... Ako nešto traje, svaka laž se negdje sazna. Uvijek sam iskren, a i kada nešto nisam uradio ispravno nikada nije bilo zlonamjerno. Negdje se to saznalo, sastali smo se taj lik i ja pa smo je sačekali na piću. To nije bila osveta, to je bilo suočavanje. Kad zatvoriš jedna loša vrata, uvijek ti se otvara neka druga", ispričao je on.