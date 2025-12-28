Logo
Large banner

Sijarto: Mađarska 2026. neće primiti nijednog migranta

Izvor:

SRNA

28.12.2025

19:32

Komentari:

0
Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

Mađarska neće primiti nijednog migranta 2026. godine i neće platiti nijednu forintu za smještaj migranata iz drugih zemalja EU, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Mađarska neće sprovesti pakt o migraciji. Ne želimo paralelna društva i ne želimo da provedemo Božić pod prijetnjom terorizma. Sljedeće godine, Mađarskoj će biti potrebna sva njena snaga, jer Brisel želi da počne da naseljava migrante ovdje", naveo je Sijarto u objavi na Fejsbuku.

Sijarto je naglasio da će se jedna od najvećih bitaka naredne godine odnositi na to što Mađarska ne prihvata sporazum o migraciji, koji u EU stupa na snagu na ljeto, prenosi MTI.

On je istakao da bi sporazum, iako bi trebalo da učini evropski sistem azila efikasnijim, u praksi "primorao Mađarsku na nemoguć izbor, da plati ili da primi migrante", što smatra apsurdnim.

Sijarto je dodao da je Mađarska izgradila graničnu ogradu o svom trošku, i da je branila spoljnu granicu EU od migranata više od decenije, a da je trenutno kažnjena sa milion evra dnevno jer je odbila da ih primi.

Ukazao je da se u zemljama zapadno od Mađarske koje ne mogu ili ne žele da se brane od migranata bezbjednost pogoršala.

Podijeli:

Tag:

Peter Sijarto

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Толико о томе да је битан: Нико од америчких званичника није дочекао Зеленског

Svijet

Toliko o tome da je bitan: Niko od američkih zvaničnika nije dočekao Zelenskog

1 h

0
Еутаназирано 66 оваца и јагњади и шест коза

Region

Eutanazirano 66 ovaca i jagnjadi i šest koza

1 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Oglasio se Kremlj o razgovoru Putina i Trampa

1 h

0
Разговарали Трамп и Путин

Svijet

Razgovarali Tramp i Putin

2 h

0

Više iz rubrike

Толико о томе да је битан: Нико од америчких званичника није дочекао Зеленског

Svijet

Toliko o tome da je bitan: Niko od američkih zvaničnika nije dočekao Zelenskog

1 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Oglasio se Kremlj o razgovoru Putina i Trampa

1 h

0
Разговарали Трамп и Путин

Svijet

Razgovarali Tramp i Putin

2 h

0
Језиво: Преминуле мајка и ћерка, отац хоспитализован, сумња се на тровање храном

Svijet

Jezivo: Preminule majka i ćerka, otac hospitalizovan, sumnja se na trovanje hranom

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

21

HOROR! Muškarac ubio devet osoba, među njima četvoro njegove djece

20

09

Sutra slavimo velikog proroka: Njegove riječi su opomena za sve, a evo šta nikako ne smijete zaboraviti

19

53

Sastanak Zelenskog i Trampa: "Putin je ozbiljan u vezi s mirom"

19

41

Smijenjeni ukrajinski komandanti! Lagali o stanju na frontu, što su Rusi debelo kaznili!

19

35

Materice – majka je najveća svetinja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner