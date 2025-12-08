Tri osobe uhapšene zbog nabavke tone marihuane i pranja novca

Izvor:
Tri osobe uhapšene su u jutrošnjoj akciji Uskoka na području Osijeka i Tenje, zbog sumnje da su nabavili tonu marihuane i pranje novca kroz kupovinu nekretnina.
U toku je izvođenje dokaznih radnji protiv "trojca" za koji se sumnja da je počinio ova krivična dela.
U toku je pretres kuća,stanova osumnjičenih, njihovih vozila i poslovnih prostora.
Prema nezvaničnim informacijama zagrebačkog Večernjeg lista, oni se sumnjiče da su u Hrvatsku prokrijumčarili tonu marihuane, od čega je 900 kilograma kasnije i preprodato.
Praksa iz sličnih uskočko-policijskih akcija kaže, da se ovolike količine marihuane uglavnom nabavljaju u Albaniji, Crnoj Gori ili BiH nakon čega se krijumčare u Hrvatsku u automobilima ili kamionima koji imaju skrivene pretince.
U Hrvatskoj se skladište i prepakuju radi dalje preprodaje, a ponekad se droga prevozi i preprodaje i u drugim zemaljama EU.
Novac zarađen od prodaje marihuane, osumnjičeni su prali kroz kupovinu nekretnina.
