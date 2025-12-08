Logo
Мирка Васиљевић открила зашто се није вјенчала с Вујадином

Блиц

08.12.2025

Глумица Мирка Васиљевић годинама је у ванбрачној заједници са бившим фудбалером Вујадином Савићем.

Мирка и Вујадин Савић имају четворо дјеце, а прије неколико година, глумица је открила због чега се једно другом још нису заклели на вјечну љубав.

"До вјенчања не долази прије свега због мене, а не због Вујадина јер он може било гдје и кад, а ја као и све жене хоћу да то буде лијепо, али никако да стигнем од трудноће и порођаја", рекла је глумица прије неколико година.

О Вујадиновој превари

Мирка Васиљевић једном приликом изнијела је своје мишљење о тврдњама јавности да јој је супруг Вујадин Савић био невјеран.

"Са 13 година сам имала већ први контакт са медијима. Понекада се напише нешто више истинито, некада мање истинито. Лизнем прст, окренем страну и даље читам. Или затворим новине, пређем на неки други портал да се не нервирам", рекла је Мирка тада.

"Свако има право на своје мишљење, мени је важно да ја знам шта се дешава у моја четири зида и да се ја добро осјећам у својој кожи. Ако је ту све океј, онда немам проблем са тим да свако има право на своје мишљење", каже глумица за медије, преноси "Блиц".

Вујадин Савић се недавно нашао у центру скандала након што је пријавио трансродну А. К. за уцјену.

Mirka Vasiljević

Vujadin Savić

