Након петогодишње паузе: Враћа се Анђелина Џоли

Извор:

Агенције

08.12.2025

09:48

Коментари:

0
Фото: Tanjug

Глумица Анђелина Џолие службено се вратила у акциони мод. Добитница Оскара започела је снимање свог новог филма "Sunny", мрачног трилера вођеног ликовима, који је режирала Ева Сорхауг.

Описан као модерна верзија класичног филма о мафији, "Sunny" прати жестоку, паметну мајку која мора заштитити своја два сина - и себе - од насилног нарко-боса.

Занимљивости

Психолог тврди: Лагали су вас, ово нису најбоље године - напротив

Када катастрофалан догађај уништи крхки свијет којим се кретала, има само неколико сати да оркестрира њихов бијег.

Филм је замишљен као напета прича о преживљавању с високим улозима, утемељена на Анђелинином интензитету и емоционалној дубини, преноси "Hello".

