Након петогодишње паузе: Враћа се Анђелина Џоли

08.12.2025
Глумица Анђелина Џолие службено се вратила у акциони мод. Добитница Оскара започела је снимање свог новог филма "Sunny", мрачног трилера вођеног ликовима, који је режирала Ева Сорхауг.
Описан као модерна верзија класичног филма о мафији, "Sunny" прати жестоку, паметну мајку која мора заштитити своја два сина - и себе - од насилног нарко-боса.
Када катастрофалан догађај уништи крхки свијет којим се кретала, има само неколико сати да оркестрира њихов бијег.
Филм је замишљен као напета прича о преживљавању с високим улозима, утемељена на Анђелинином интензитету и емоционалној дубини, преноси "Hello".
