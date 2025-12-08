Logo
FSB uhapsila agenta ukrajinskih službi

RT Balkan

08.12.2025

09:52

0
ФСБ ухапсила агента украјинских служби

FSB je uhapsila agenta ukrajinskih specijalnih službi koji je podmetnuo požar na grejnom ormaru na stubu stanice mobilne telefonije u Rostovskoj oblasti, saopštila je pres-služba ovog organa, prenose RIA Novosti.

- Federalna služba bezbjednosti Rusije je na teritoriji Rostovske oblasti spriječila protivpravnu djelatnost agenta ukrajinskih specijalnih službi, koji je rođen 2004. godine i osumnjičen za veleizdaju - navodi se u saopštenju, prenosi RT Balkan.

Струја

Gradovi i opštine

Nekim građanima BiH komunalno preduzeće plaća račune za struju

Prema podacima FSB-a, tokom operativno-istražnih mjera ustanovljeno je da je osumnjičeni preko Telegrama stupio u kontakt sa zaposlenim u službi bezbjednosti Ukrajine, nakon čega je dobrovoljno pristao na tajnu saradnju i pružanje pomoći SBU u obavljanju aktivnosti usmjerenih protiv bezbjednosti Ruske Federacije.

- Po nalogu svog tutora, za novčanu nagradu, podmetnuo je požar na grejnom ormaru na stubu mobilne telefonije - dodaje se u saopštenju.

FSB

