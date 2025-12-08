Logo
Rasprava braće eskalirala u oružani sukob: Policija reagovala, pa ih napao pitbul

Izvor:

Blic

08.12.2025

08:52

Расправа браће ескалирала у оружани сукоб: Полиција реаговала, па их напао питбул
Rasprava između dvojice braće u San Antoniju eskalirala je u oružani sukob koji je rezultirao smrću jedne žene i teškim ranjavanjem jednog od braće.

Policija je u nedjelju oko 15.55 pozvana na mjesto pucnjave u toku, u sjeverozapadnom dijelu grada, u ulici Gejzel Driv, nedaleko od Vans Džeksona i autoputa I-10.

Prema navodima Policije San Antonija, osumnjičeni, njegova supruga, žrtva i djevojka žrtve nalazili su se u dvorištu kuće kada je izbio sukob. Osumnjičeni i žrtva - braća u dvadesetim godinama - imaju istoriju porodičnih sukoba, piše News4sanantonio.com.

Osumnjičeni je policajcima navodno rekao da je tokom svađe vidio kako žrtva poseže za nečim, zbog čega je izvukao pištolj i ispalio više hitaca u svog brata i njegovu djevojku. Policija San Antonija potvrdila je da djevojka žrtve nije preživjela pucnjavu i proglašena je mrtvom na licu mjesta.

"Postoji istorija porodičnog nasilja, u pozadini su bili i narkotici. Trenutno ne znamo da li su droge bile uključene. Ne znamo da li je bio alkohol – rekao je Šarejvijus Džekson iz policije San Antonija, dodajući da su “svi starosti srednjih do kasnih dvadesetih, relativno mladi, i svi hispano porijekla”.

Preživjeli brat prevezen je u bolnicu sa teškim povredama. Osumnjičeni je uhapšen.

"Mogu da potvrdim da će brat, osumnjičeni, biti optužen za teško napadanje smrtonosnim oružjem, kao i za ubistvo. Te optužbe mogu biti još teže, u zavisnosti od rezultata istrage", rekao je Džekson.

Policija je takođe saopštila da ih je po dolasku na mjesto incidenta napao pitbul dok su ulazili u dvorište. Policajci su otvorili vatru i usmrtili psa, piše Blic.

Tag:

oružani sukobi

