Korisnici upozoreni na sajber prijetnje

Američke kompanije "Gugl" i "Epl" uputile su bezbjednosna upozorenja korisnicima nakon što su potvrdile postojanje sajber prijetnje koja pogađa mobilni telefon.

"Gugl" je potvrdio da je za napad odgovorna izraelska kompanija za sajber-obavještajne tehnologije "Inteleksa", navodeći da su oštećeni korisnici u više arapskih i azijskih zemalja, među kojima su Pakistan, Kazahstan, Angola, Egipat, Uzbekistan, Saudijska Arabija i Tadžikistan.

Region Razbojnik mjesecima terorisao Zagreb, sada je konačno uhvaćen

"Epl" je, s druge strane, saopštio da je napad usmjeren na korisnike u više od 150 zemalja, ali nije naveo broj potencijalno ugroženih korisnika, niti identitet aktera koji stoje iza napada.

"Inteleksa" je već pod američkim sankcijama, ali, kako se navodi, nastavlja da posluje bez značajnijih ograničenja.

Upozorenja su uslijedila nakon zajedničke grčke istrage izraelskog lista "Harek", portala "Insajd stori", švajcarskog sajta "Insajd teh" i organizacije "Amnesti internešnel", koji su dokumentovali slučajeve zloupotrebe špijunskog softvera, prenio je Rojters.