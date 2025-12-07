Otkrivena "rupa" na Instagramu: Evo kako predatori napadaju

Prema izvještaju The Wall Street Journal, otkriven je ozbiljan sigurnosni propust na Instagramu i to u djelu zaštite namijenjenom maloljetnim korisnicima.

Prije nekoliko dana buru u javnosti izazvao je veliki tekst objavljen u The Wall Street Journal-u u kojem se tvrdi da zaštitne postavke Instagrama za tinejdžere, uvedene da bi platforma bila bezbjednija, ipak mogu da se zaobiđu.

Prethodne godine, Instagram je pokušao da zaštiti maloljetne korisnike tako što je nalozima mladih ispod 18 godina automatski dodeljivao privatna podešavanja, smanjio vidljivost njihovih objava i ograničio pristup nepoznatih odraslih osoba.

Problem je nastao kada se ispostavilo da je dovoljan jedan komentar maloljetnika na javnom postu, na primer u dijelu za komentare ispod videa, objave ili Rilsa pa da odrasla osoba čija je privatnost podešena kao javna uspe da nađe taj komentar, odgovori, zatraži da prati profil, i ukoliko maloljetnik prihvati, uspostavi direktnu komunikaciju.

Ovo otvara mogućnost da predatori, često nepoznati, udaljeni i anonimni, uspiju da kontaktiraju maloljetnike i pokušaju razne zloupotrebe počevši od manipulacije i iskorišćavanja do prevara i ucenjivanja, što u nekim slučajevima vodi do ozbiljnih posljedica.

Iako kompanija Meta kao vlasnik Instagrama tvrdi da postoje sistemi zaštite i da se preduzimaju koraci da se opasni profili blokiraju i nadziru, ova rupa pokazuje da nijedna automatizovana zaštita nije nepogrešiva i da oprez i svest i dalje moraju da budu primarni, posebno kod korisnika koji su maloljetni ili malo stariji.

Situaciju dodatno pogoršava što ovo nije samo teorija jer je prethodnih godina dokumentovano više slučajeva takozvane “sextortion”: predatori koji se predstavljaju kao tinejdžerke, šalju lažne provokativne fotografije, traže eksplicitne fotografije ili snimke od mladića, a potom prijete da će ih objaviti ili podijeliti ako ne plate.

Nakon što je objavljen tekst o bezbjednosnoj rupi na Instagramu, australijska vlada priprema zakon koji zabranjuje korišćenje društvenih mreža osobama mlađim od 16 godina. Veliki broj platformi, među kojima je Meta Platforms, pristali su da poštuje tu zabranu, što znači da Instagram i slične mreže moraju da uklone naloge mlađih tinejdžera i spriječe otvaranje novih.

Iako generalno u svijetu sada sve glasnije stoje inicijative da se pristup društvenim mrežama ograniči za maloljetnike, u Srbiji nema javne, zvanične najave, da će se nešto slično uvesti.

U medijima u Srbiji se prije nekoliko mjeseci pisalo da Instagram pokušava da koristi vještačku inteligenciju kako bi prepoznao da li neko laže o godinama prilikom registracije, dakle da spreči maloljetnike koji se lažno prijave kao 18+.

Postoje i inicijative koje pokušavaju da zaštite djecu od rizika na internetu i da pomognu u obrazovanju i podršci kada nešto pođe naopako, ali ne postoji šira javna inicijativa da se uvede nešto poput zakonske zabrane društvenih mreža za maloljetnike. To znači da je situacija takva da se oslanjamo prije svega na svijest roditelja, škole i djece, i da je na njima da budu pažljivi, piše Kurir.