Prevrnuo se autobus: 14 lica poginulih, preko 30 povrijeđenih

Izvor:

SRNA

07.12.2025

10:57

Преврнуо се аутобус: 14 лица погинулих, преко 30 повријеђених
Foto: Unsplash

Četrnaest lica poginulo je u prevrtanju autobusa na jugu Alžira, a 34 su povrijeđena, saopštili su danas zvaničnici lokalne civilne zaštite.

Na fotografijama koje su objavili mediji vidi se autobus prevrnut na krov pored puta, u gradu Tebelbala, oko 400 kilometara južno od Bečara, na jugu zemlje, prenosi Figaro.

Јелка

Savjeti

Ovi novogodišnji ukrasi privlače novac kao magnet

Predsjednik Alžira Abdelmadžid Tebun izrazio je saučešće porodicama žrtava.

