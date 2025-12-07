Prevrnuo se autobus: 14 lica poginulih, preko 30 povrijeđenih

Izvor:
Četrnaest lica poginulo je u prevrtanju autobusa na jugu Alžira, a 34 su povrijeđena, saopštili su danas zvaničnici lokalne civilne zaštite.
Na fotografijama koje su objavili mediji vidi se autobus prevrnut na krov pored puta, u gradu Tebelbala, oko 400 kilometara južno od Bečara, na jugu zemlje, prenosi Figaro.
Predsjednik Alžira Abdelmadžid Tebun izrazio je saučešće porodicama žrtava.
