Moskva smatra pozitivnom promjenom novu strategiju nacionalne bezbjednosti SAD, u kojoj, za razliku od prethodne, Rusija nije "protivnik" Sjedinjenih Država, saopštio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov.

"Smatramo da je to pozitivan korak", rekao je on.

U decembru su SAD ažurirale Strategiju nacionalne bezbjednosti — prvi put u drugom predsjedničkom mandatu Donalda Trampa.

Dokument na 33 strane objavljen je na sajtu Bijele kuće.

U njemu se, između ostalog, govori o potrebi da se obnovi strateška stabilnost u odnosima sa Rusijom i "spriječi nenamjerna eskalacija ili širenje sukoba". U Vašingtonu napominju da će za normalizaciju odnosa Rusije i Evrope biti potrebno "značajno diplomatsko učešće" SAD.

Prema riječima Peskova, Kremlj namjerava detaljnije da se upozna sa novom strategijom i planira da je analizira. On je istakao da se pristup Vašingtona u pogledu odnosa sa Rusijom pod sadašnjom administracijom primjetno razlikuje od stavova prethodnih američkih lidera, uključujući Džozefa Bajdena.

Svijet Volodimir Zelenski dobio upozorenje: Ne potpisuj

"Sve u svemu, ove poruke svakako su u suprotnosti sa pristupima prethodnih administracija", zaključio je portparol ruskog lidera.

Prethodna strategija nacionalne bezbjednosti, usvojena pod predsjednikom Džozefom Bajdenom, imenovala je Rusiju "prijetnjom globalnom poretku, demokratiji i stabilnosti".

Deklarisani cilj Vašingtona bio je da oslabi Moskvu, dok je istovremeno naglašavao svoju dugoročnu podršku Ukrajini u njenom sukobu sa Rusijom.

Aktuelni dokument, pored promjene pristupa rusko-američkim odnosima, takođe kritikuje širenje NATO-a i optužuje evropske zemlje za kršenje demokratskih normi, piše Sputnjik.