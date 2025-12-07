Logo
Large banner

Dodik: Srpska će sistemski riješiti pitanje primanja boračkih kategorija

Izvor:

ATV

07.12.2025

08:04

Komentari:

5
Додик: Српска ће системски ријешити питање примања борачких категорија
Foto: ATV

Republika Srpska će sistemski riješiti pitanje primanja boračkih kategorija za narednu godinu. Osnovica za borački dodatak treba da bude povećana na četiri i po KM, a biće uvećane i invalidnine, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Podsjetio je da je na sastanku sa Predsjedništvom BORS-a dogovoreno je da se u 2026. u skladu sa stručnom spremom zaposle sva djeca poginulih boraca, kojih ukupno ima oko 500 u Srpskoj.

"Tokom sedmice razgovarao sam s članovima naše futsal reprezentacije do 18 godina, koji su se takmičili na Svjetskom školskom prvenstvu u Brazilu", napisao je Dodik na Iks mreži.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

boračke kategorije

Komentari (5)
Large banner

Pročitajte više

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Slavimo Svetu Ekaterinu, djevojke joj se mole za ljubav

2 h

0
Црна статистика на путевима Српске: У несрећама страдало 118 људи

Društvo

Crna statistika na putevima Srpske: U nesrećama stradalo 118 ljudi

2 h

0
Володимир Зеленски добио упозорење: Не потписуј

Svijet

Volodimir Zelenski dobio upozorenje: Ne potpisuj

2 h

1
Бањалуци се смијеши рекорд: Већ надмашена прошла година

Banja Luka

Banjaluci se smiješi rekord: Već nadmašena prošla godina

2 h

0

Više iz rubrike

Важно да се у Бундестагу разговарало о БиХ: Волф подржао политику Српске

Republika Srpska

Važno da se u Bundestagu razgovaralo o BiH: Volf podržao politiku Srpske

14 h

3
СДС тражи понављање избора са циљем дестабилизације Српске

Republika Srpska

SDS traži ponavljanje izbora sa ciljem destabilizacije Srpske

14 h

3
Ђокић: СДС наставља са неутемељеним оптужбама

Republika Srpska

Đokić: SDS nastavlja sa neutemeljenim optužbama

16 h

0
Ковачевић: Опозиција жели све осим стабилне Српске

Republika Srpska

Kovačević: Opozicija želi sve osim stabilne Srpske

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

50

Sutra opet o uspostavljanju Kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU

09

38

"Škaljarci" sa potjernica uhapšeni u Beogradu

09

30

Okačio na kuću natpis "D‌jed Mraz ne postoji", posjetila ga policija

09

25

Sutra isplata novembarskih penzija

09

21

Strog, ali pravičan: U Kini sudske sporove rješava AI sudija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner