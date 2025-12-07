Dodik: Srpska će sistemski riješiti pitanje primanja boračkih kategorija

Republika Srpska će sistemski riješiti pitanje primanja boračkih kategorija za narednu godinu. Osnovica za borački dodatak treba da bude povećana na četiri i po KM, a biće uvećane i invalidnine, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Podsjetio je da je na sastanku sa Predsjedništvom BORS-a dogovoreno je da se u 2026. u skladu sa stručnom spremom zaposle sva djeca poginulih boraca, kojih ukupno ima oko 500 u Srpskoj.

"Tokom sedmice razgovarao sam s članovima naše futsal reprezentacije do 18 godina, koji su se takmičili na Svjetskom školskom prvenstvu u Brazilu", napisao je Dodik na Iks mreži.