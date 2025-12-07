Dodik: Srpska će sistemski riješiti pitanje primanja boračkih kategorija

Izvor:
ATV
07.12.2025
08:04
Komentari:5
Republika Srpska će sistemski riješiti pitanje primanja boračkih kategorija za narednu godinu. Osnovica za borački dodatak treba da bude povećana na četiri i po KM, a biće uvećane i invalidnine, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Podsjetio je da je na sastanku sa Predsjedništvom BORS-a dogovoreno je da se u 2026. u skladu sa stručnom spremom zaposle sva djeca poginulih boraca, kojih ukupno ima oko 500 u Srpskoj.
"Tokom sedmice razgovarao sam s članovima naše futsal reprezentacije do 18 godina, koji su se takmičili na Svjetskom školskom prvenstvu u Brazilu", napisao je Dodik na Iks mreži.
Na sastanku sa Predsjedništvom BORS-a dogovoreno je da se u 2026. u skladu sa stručnom… pic.twitter.com/UJlrqStWvi
