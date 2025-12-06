SDS traži ponavljanje izbora sa ciljem destabilizacije Srpske

SDS je zatražio od Centralne izborne komisije BiH otvaranje izbornog materijala sa određenih biračkih mjesta u četiri lokalne zajednice i da izvrši grafološka vještačenja. Simbolično, iz te stranke su to saopštili u Sarajevu ispred zgrade CIK-a. Otišli su i korak dalje. SDS-ovci traže ponavljanje izbora u Doboju, Zvorniku, Bratuncu i Laktašima.

Ovakvi zahtjevi pokrenuti su isključivo kako bi Republika Srpska bila destabilizovana i kako bi se nastavili napadi na institucije Republike Srpske, poruka je SNSD-ovog Radovana Kovačevića.

Zahtjev SDS-a za nije ništa drugo nego produbljivanje krize i stvaranje tenzija, poruka je Šefa Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Sanje Vulić. To, naravno, ne dolazi iz njihove režije, već iz režije njihovog nalogodavca i mentora, a to su Šmit i dio globalističkih struktura koje su još uvijek uz njega - rekla je Vulićeva. Kaže da, što se SNSD-a tiče, spremni su za još jednu pobjedu.

Današnja SDS-ova konferencija za novinare, kaže Vulićeva, a prema informacijama kojima raspolaže, trebalo je da bude održana u Parlamentarnoj skupštini gdje bi najavili proteste za ponedjeljak ispred CIK-a, ukoliko im zahtjevi ne budu ispunjeni, ali da su njihove ideje prozrete, te da odlučili da promijene mjesto gdje će se obratiti.