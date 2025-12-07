Logo
Volodimir Zelenski dobio upozorenje: Ne potpisuj

Izvor:

B92

07.12.2025

07:25

Komentari:

1
Володимир Зеленски добио упозорење: Не потписуј

Evropski čelnici potajno savjetuju ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da bude izuzetno oprezan u vezi sa naporima Sjedinjenih Država da postignu mirovni sporazum s Rusijom.

Ključno upozorenje glasi: "Ne pristajte na ruske zahtjeve bez čvrstih i jasno definisanih bezbjednosnih garancija Vašingtona", piše "Vol Strit Džurnal".

Prema navodima lista, poruka evropskih lidera odražava rastući oprez u Evropi zbog pregovora koje Vašington vodi mimo njih, ostavljajući ključne evropske saveznike po strani.

Dvojica evropskih diplomata upoznatih sa situacijom otkrivaju da je Zelenskom savjetovano da insistira na preciznom određivanju američke uloge u bezbjednosnim garancijama prije nego što pristane na bilo kakve ruske uslove.

Pozivi na oprez u razgovoru s evropskim liderima

Upozorenje je prenijeto tokom telefonskog razgovora u kojem su učestvovali francuski predsjednik Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Sva tri lidera naglasila su da Sjedinjene Države moraju imati primarnu i nedvosmislenu ulogu u garantovanju bezbjednosti Ukrajine u eventualnom sporazumu.

U Kijevu, ali i drugim evropskim prijestonicama, raste zabrinutost da Vašington nije jasno definisao koje bi korake preduzeo ako Rusija prekrši potencijalni mirovni sporazum i ponovo napadne Ukrajinu. Bijela kuća za sada nije odgovorila na upite za komentar.

Igre iza zatvorenih vrata

Najnovija upozorenja predstavljaju još jedan primjer nastojanja evropskih država da se uključe u mirovne pregovore koje SAD vode direktno s Kremljom i Kijevom, često bez konsultacija s evropskim partnerima.

Prošlog mjeseca i Evropa i Ukrajina zagovarale su promjene u američko-mađarskom mirovnom planu kako bi se ojačala pozicija Kijeva.

Prema diplomatskim izvorima, Makron je tokom razgovora istakao da Vašington mora poslati jasnu poruku: "SAD moraju jasno objasniti kako će zaštititi Ukrajinu prije nego što Kijev pristane na konačne uslove sporazuma."

Francuska strana nije komentarisala ove navode.

Makron je takođe upozorio na mogućnost američke izdaje.

"Postoji šansa da će SAD izdati Ukrajinu", rekao je francuski predsjednik, dodajući da za Zelenskog postoji "velika opasnost".

Pitanje ruskih teritorijalnih zahtjeva ostaje jedna od najosjetljivijih tema u pregovorima.

"Igraju se i s vama i s nama"

Njemački kancelar Merc poručio je Zelenskom da narednih dana bude "veoma oprezan".

"Igraju se i s vama i s nama", rekao je on, aludirajući na dvojicu američkih pregovarača, nekretninskog magnata Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trampa.

Pitanje američkih garancija opterećuje zapadne napore tokom cijele godine. Tenzije su navodno eskalirale još u februaru u Ovalnom kabinetu, kada je insistiranje Zelenskog na bezbjednopsnim garancijama navodno naljutilo predsjednika Trampa.

Ukrajina je više puta poručila da joj je, umjesto članstva u NATO, potrebna jasna i direktna zaštita SAD i Evrope kao sredstvo odvraćanja od budućih ruskih napada.

Bijela kuća je tokom avgusta isključila slanje kopnenih trupa, ali je obećala komunikacionu i drugu vrstu podrške. Nacrt mirovnog prijedloga koji je SAD izradio prošlog mjeseca obavezao bi nekoliko evropskih država i SAD na "odlučan koordinisani vojni odgovor" u slučaju novog ruskog napada.

Kao odgovor na zabrinutosti, Makron je prošle nedjelje najavio formiranje nove radne grupe, u kojoj učestvuje i SAD, radi finalizacije bezbjednosnih garancija. Visoki zvaničnici Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva ove nedjelje borave u Vašingtonu radi dodatnih razgovora.

Evropske trupe spremne, ali...

Velika Britanija, Francuska i još neke evropske zemlje spremne su da pošalju hiljade vojnika u Ukrajinu u sklopu mirovnog sporazuma, ali bi takozvane "garantne snage" bile moguće samo uz jasnu podršku SAD.

Rusija se, očekivano, snažno protivi prisustvu bilo kakvih NATO trupa u Ukrajini.

Evropski zvaničnici navode da Pentagon ima razrađene planove za eventualne obaveze, ali ključna politička odluka u Vašingtonu još uvek nije donijeta. Pentagon se ovim povodom takođe nije oglasio.

Volodimir Zelenski

Ukrajina

Rusija

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Amerika

Evropa

Komentari (1)
