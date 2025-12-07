Banjaluci se smiješi rekord: Već nadmašena prošla godina

U prvih 11 mjeseci ove godine Aerodrom Banjaluka je uspio da nadmaši cijelu prošlu godinu po broju putnika.

Do sada je ovaj aerodrom ostvario 449.477 putnika, što je bitno više nego cijele 2024. kada je imala 399.174 putnika.

Već sada je izgledno da će Banja Luka do kraja godine ostvariti više od 480.000 putnika, što je znatno iznad istorijskog rezultata iz 2023. godine kada je bilo 460.720 putnika.

To su značajni rezultati uprkos činjenici da je ovaj novembar podbacio u odnosu na prošlogodišnji.

Naime, u 11. mjesecu 2025. bilo je 30.507, dok je u novembru prošle godine ostvaren broj od 31.306 putnika.

S obzirom na sve navedeno, realno je očekivati da u 2026. Aerodrom Banjaluka pređe psihološku granicu od 500.000 putnika.