Lažna dojava o bombi u banjalučkoj osnovnoj školi

Izvor:
ATV
05.12.2025
15:49
Banjalučka policija obavila je protivdiverzioni (PDZ) pregled nakon dojave o bombi u Osnovnoj školi "Branko Radičević" te je utvrđeno da nema bezbjednosnih prijetnji i da je dojava bila lažna, potvrđeno je ATV-u.
Podsjećamo, bomba je prijavljena danas putem telefona oko 13.20 časova.
Dojava o bombi u banjalučkoj osnovnoj školi: Oglasila se policija
Nakon dojave, policija je izvršila evakuaciju učenika i zaposlenih OŠ Branko Radičević u Banjaluci.
