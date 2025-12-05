Logo
Lažna dojava o bombi u banjalučkoj osnovnoj školi

ATV

05.12.2025

15:49

Лажна дојава о бомби у бањалучкој основној школи
Foto: ATV

Banjalučka policija obavila je protivdiverzioni (PDZ) pregled nakon dojave o bombi u Osnovnoj školi "Branko Radičević" te je utvrđeno da nema bezbjednosnih prijetnji i da je dojava bila lažna, potvrđeno je ATV-u.

Podsjećamo, bomba je prijavljena danas putem telefona oko 13.20 časova.

ОШ Бранко Радичевић-051202025

Banja Luka

Dojava o bombi u banjalučkoj osnovnoj školi: Oglasila se policija

Nakon dojave, policija je izvršila evakuaciju učenika i zaposlenih OŠ Branko Radičević u Banjaluci.

