Slavimo Svetu Ekaterinu, djevojke joj se mole za ljubav

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Svetu velikomučenicu Ekaterinu Aleksandrijsku, ali i Svetog velikomučenika Merkurija. Praznik Svete Ekaterine upisan je u crkveni kalendar podebljanim crnim slovom.

Rođena je u Aleksandriji 287. godine kao kćerka cara Konste, po čijoj smrti je živjela sa majkom u Aleksandriji. Majka je bila potajno hrišćanka koja je preko svog duhovnog oca i Ekaterinu privela vjeri.

U jednoj viziji Isus Hristos joj je darovao prsten, što je ona protumačila kao znak da svoj život treba da posveti Bogu.

Bila je vrlo obrazovana i veoma dobro je poznavala grčku filozofiju, medicinu, retoriku i logiku, a bila je i prilično lijepa.

Kada je car Maksencije prinosio žrtve idolima, naređivao je i drugima da to čine. Sveta Ekaterina je stala pred njega i izobličila njegovu pokloničku zabludu. On je onda pozvao 50 mudraca i organizovao raspravu u kojoj bi oni sa njom raspravljali o vjeri. U toj raspravi Ekaterina je odnijela pobedu, a car je kao kaznu naredio da se svih 50 mudraca spale. Pred smrt, na Ekaterininu molbu, mudraci su primili hrišćanstvo i ispovjedili se.

Kada je mučenica bila u tamnici, privela je u vjeru carskog vojvodu Porfirija sa 200 vojnika i samu caricu i svi oni postradaše za Hrista. Pri njenom mučenju, javio joj se anđeo i zaustavio i izlomio točak na kom je bila mučena, a onda joj se javio i sam Isus i utješio je.

Svata Ekaterina je bila uhvaćena, mučena i pogubljena u svojoj 18. godini, 24. novembra 305. godine. Pri pogubljenju, iz njenog tijela poteklo je mlijeko umjesto krvi. Njene mošti čuvaju se na Sinaju.

Merkurije je bio rimski vojnik, poznat po svojoj hrabrosti i veštini u borbi. Rođen u Kapadokiji, odlikovao se lojalnošću caru, ali i tihošću i smirenjem. Prema predanju, Bog mu je dao snagu da pobjedi u mnogim bitkama.

Kada je postao hrišćanin, Merkurije je odbio da učestvuje u obredima idolopoklonstva, zbog čega je bio osuđen na smrt. Njegova mučenička smrt postala je simbol borbe za vjeru. Njegove mošti poštovane su širom pravoslavnog svijeta, a mnogi ga prizivaju kao zaštitnika u teškim trenucima.

Oba svetitelja ostavila su dubok trag u hrišćanskoj tradiciji. Njihov spomen služi kao podsjećanje na snagu i istrajnost u vjeri, čak i u najtežim vremenima. Vjeruje se da molitve upućene Svetoj Ekaterini i Svetom Merkuriju donose utjehu i pomoć svima koji se suočavaju sa izazovima.

Danas je prilika da se sjetimo njihovih podviga i pronađemo inspiraciju u njihovim životima, jačajući sopstvenu vjeru i ljubav prema Bogu.

Prema pravoslavnoj tradiciji postoji vjerovanje da se ovoj svetiteljki mole djevojke koje žele da upoznaju ljubav svog života. Potrebno je moliti se svake večeri tokom 40 dana i želja će biti uslišena.

"Vrlinama kao svjetlošću sunčanom si prosvetila nevjerne mudrace, i kao presvijetli Mjesec noćnim putnicima, odagnala si tamu neverja, i caricu si uvjerila, i zajedno sa njom i mučitelja si izobličila, bogozvana nevesto, blažena Ekaterina. Sa željom si došla u nebeski Dvorac ka prekrasnom Ženiku Hristu, i od Njega si carskim vjencem uvjenčana: Njemu sa Anđelima predstojeći, moli se za nas, koji slavimo preslavnu uspomenu tvoju.”