Logo
Large banner

Važno da se u Bundestagu razgovaralo o BiH: Volf podržao politiku Srpske

Izvor:

ATV

06.12.2025

19:13

Komentari:

0
Важно да се у Бундестагу разговарало о БиХ: Волф подржао политику Српске
Foto: Printscreen

Važno da se u Bundestagu razgovaralo o BiH. Poslanik Alternative za Njemačku u Bundestagu Aleksandar Volf podržao je politiku Srpske i odnos prema Dejtonu.

Poručio je to Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije. Kaže da je Volf ukazao i na promjene koje se globalno dešavaju, na rizike Dejtonskog mirovnog sporazuma, ukazujući na posljednja dešavanja od kada je Kristijan Šmit u BiH.

"Bitno je da uspostavimo odnos sa Njemačkom na principu razumijevanja nove nacionalne politike SAD, jer će taj koncept biti politički dominantan na zapadnom Balkanu i u BiH, objašnjava stručnjak za međunarodne odnose. Kaže i da je rasprava u Bundestagu pokazala da je Njemačka još na tragu starih politika jednopolarnog svijeta", ističe iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije Bojan Šolaja.

"Republici Srpskoj i BiH, osim SAD, najveći partner treba da bude Evropa. Stav Njemačke o situaciji na zapadnom Balkanu i u BiH je jedan od najvažnijih. Međutim, sada se nalazimo na raskrsnici, a to je nova nacionalna strategija SAD koja je u suprotnosti sa politikom koju promoviše Njemačka i generalno institucije EU", dodao je stručnjak za međunarodne odnose Lučijano Kaluža.

O tridesetoj godišnjici Dejtona se pričalo i u Štutgartu na tribini - ,,Dejtonski mirovni sporazum – 30 godina poslije: između mira, suvereniteta i evropskih integracija" koju organizuje predstavništvo Republike Srpske u Njemačkoj.

Predavanja je održao akademik Vitomir Popović i profesor Drago Vuković.

Podijeli:

Tag:

Bundestag

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ђокић: СДС наставља са неутемељеним оптужбама

Republika Srpska

Đokić: SDS nastavlja sa neutemeljenim optužbama

3 h

0
Ковачевић: Опозиција жели све осим стабилне Српске

Republika Srpska

Kovačević: Opozicija želi sve osim stabilne Srpske

5 h

0
Вулић: Перформанс СДС-а продубљује кризу и ствара тензије

Republika Srpska

Vulić: Performans SDS-a produbljuje krizu i stvara tenzije

5 h

16
СДС тражи понављање избора у четири локалне заједнице

Republika Srpska

SDS traži ponavljanje izbora u četiri lokalne zajednice

7 h

14
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

09

Strašno: Vozač iz BiH preminuo za volanom

21

07

Svetiteljima iskopali oči, ikone pobacali: Sramne scene u Zvečanu

21

02

Petoro državljana BiH protjerano iz Hrvatske zbog divljanja

20

59

Košarac: Plan rasta zbir želja dok se iz pravnog okvira ne povuku odluke lažnog Šmita

20

57

Kojić: Nemoguć evropski put na kojem bi bile ukinute nadležnosti Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner