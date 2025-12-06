Važno da se u Bundestagu razgovaralo o BiH: Volf podržao politiku Srpske

Važno da se u Bundestagu razgovaralo o BiH. Poslanik Alternative za Njemačku u Bundestagu Aleksandar Volf podržao je politiku Srpske i odnos prema Dejtonu.

Poručio je to Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije. Kaže da je Volf ukazao i na promjene koje se globalno dešavaju, na rizike Dejtonskog mirovnog sporazuma, ukazujući na posljednja dešavanja od kada je Kristijan Šmit u BiH.

"Bitno je da uspostavimo odnos sa Njemačkom na principu razumijevanja nove nacionalne politike SAD, jer će taj koncept biti politički dominantan na zapadnom Balkanu i u BiH, objašnjava stručnjak za međunarodne odnose. Kaže i da je rasprava u Bundestagu pokazala da je Njemačka još na tragu starih politika jednopolarnog svijeta", ističe iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije Bojan Šolaja.

"Republici Srpskoj i BiH, osim SAD, najveći partner treba da bude Evropa. Stav Njemačke o situaciji na zapadnom Balkanu i u BiH je jedan od najvažnijih. Međutim, sada se nalazimo na raskrsnici, a to je nova nacionalna strategija SAD koja je u suprotnosti sa politikom koju promoviše Njemačka i generalno institucije EU", dodao je stručnjak za međunarodne odnose Lučijano Kaluža.

O tridesetoj godišnjici Dejtona se pričalo i u Štutgartu na tribini - ,,Dejtonski mirovni sporazum – 30 godina poslije: između mira, suvereniteta i evropskih integracija" koju organizuje predstavništvo Republike Srpske u Njemačkoj.

Predavanja je održao akademik Vitomir Popović i profesor Drago Vuković.