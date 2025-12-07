Izvor:
Predsjednik Komisije Saveta Ruske Federacije za informativnu politiku Aleksej Puškov izjavio je da "u slučaju Naftne industrije Srbije (NIS) nema nikakvog posebnog kursa Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji, isto zahtijevaju od svih evropskih zemalja i cilj im je da Evropa potpuno prestane da kupuje ruske energente".
"Samo je (Viktoru) Orbanu uspjelo da se (Donald) Tramp složi da Mađarska i dalje kupuje rusku naftu i gas. Ne znamo kako će dalje biti sa Slovačkom, koja je u teškoj situaciji. Međutim, u Vašingtonu smatraju da bi sve ostale zemlje trebalo da se odreknu ruskog gasa i počnu da kupuju američki. To je jedinstvena politika SAD prema evropskim zemljama“, rekao je Puškov, u intervjuu za današnju Politiku", prenosi Beta.
On je naglasio da na "Srbiju kidišu moćne sile, Amerika i Evropska unija, veliki igrači na svjetskoj sceni".
"Uprkos njihovim pritiscima Srbija održava posebne odnose sa Rusijom, koji nekada u sebi nose i složenost. Ovo pokazuje da istorijska bliskost ruskog i srpskog naroda i dalje postoji i zaista bih želio da se bliskost održi", rekao je Puškov.
