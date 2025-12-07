Logo
Large banner

Izgorio noćni klub, ima mrtvih

Izvor:

Tanjug

07.12.2025

08:50

Komentari:

0
Изгорио ноћни клуб, има мртвих
Foto: Tanjug/AP

U požaru koji je kasno sinoć izbio u noćnom klubu "Birč" u mestu Arpora u indijskoj saveznoj državi Goa poginulo je 25 osoba, a šest osoba je povrijeđeno, saopštile su danas lokalne vlasti.

Indijske vlasti su naredile istragu o uzroku požara, i ponudile su odštetu žrtvama, prenosi Rojters.

"Naložio sam sudsku istragu o celom incidentu kako bi se utvrdio uzrok i odgovornost" za požar u selu Arpora, kazao je glavni ministar Goe Pramod Savant u objavi na platformi Iks.

On je dodao da je šest povređenih osoba u stabilnom stanju, i da primaju medicinsku njegu.

Indijski premijer Narendra Modi objavio je na platformi Iks da će njegova kancelarija ponuditi odštetu do 200.000 rupija (1.889 evra) svakoj porodici žrtava i 50.000 rupija povrijeđenima.

Ненад Стевандић-24102025

Republika Srpska

Stevandić u posjeti Francuskoj

Policija je saopštila da je o požaru u klubu "Birč" dobila dojavu u 00.04 sati po lokalnom vremenu.

Tokom cijele noći trajalo je gašenje požara u klubu, a tijela svih stradalih su pronađena.

Najmanje četvoro poginulih su bili turisti, a 14 su bili zaposleni u klubu, saopštila je lokalna policija.

Podijeli:

Tagovi:

požar

noćni klub

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Син брутално претукао оца, задобио крварење мозга

Hronika

Sin brutalno pretukao oca, zadobio krvarenje mozga

1 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić u posjeti Francuskoj

1 h

1
Снажан земљотрес погодио Аљаску

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Aljasku

1 h

0
Очекује нас тмуран дан, а ево гдје ће падати снијег

Društvo

Očekuje nas tmuran dan, a evo gdje će padati snijeg

1 h

0

Više iz rubrike

Снажан земљотрес погодио Аљаску

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Aljasku

1 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Nova strategija SAD - pozitivan signal Moskvi

1 h

0
Володимир Зеленски добио упозорење: Не потписуј

Svijet

Volodimir Zelenski dobio upozorenje: Ne potpisuj

2 h

1
Рус објавио који је једини услов Америке за НИС

Svijet

Rus objavio koji je jedini uslov Amerike za NIS

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

50

Sutra opet o uspostavljanju Kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU

09

38

"Škaljarci" sa potjernica uhapšeni u Beogradu

09

30

Okačio na kuću natpis "D‌jed Mraz ne postoji", posjetila ga policija

09

25

Sutra isplata novembarskih penzija

09

21

Strog, ali pravičan: U Kini sudske sporove rješava AI sudija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner