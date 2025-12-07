Izgorio noćni klub, ima mrtvih

U požaru koji je kasno sinoć izbio u noćnom klubu "Birč" u mestu Arpora u indijskoj saveznoj državi Goa poginulo je 25 osoba, a šest osoba je povrijeđeno, saopštile su danas lokalne vlasti.

Indijske vlasti su naredile istragu o uzroku požara, i ponudile su odštetu žrtvama, prenosi Rojters.

"Naložio sam sudsku istragu o celom incidentu kako bi se utvrdio uzrok i odgovornost" za požar u selu Arpora, kazao je glavni ministar Goe Pramod Savant u objavi na platformi Iks.

On je dodao da je šest povređenih osoba u stabilnom stanju, i da primaju medicinsku njegu.

Indijski premijer Narendra Modi objavio je na platformi Iks da će njegova kancelarija ponuditi odštetu do 200.000 rupija (1.889 evra) svakoj porodici žrtava i 50.000 rupija povrijeđenima.

Policija je saopštila da je o požaru u klubu "Birč" dobila dojavu u 00.04 sati po lokalnom vremenu.

Tokom cijele noći trajalo je gašenje požara u klubu, a tijela svih stradalih su pronađena.

Najmanje četvoro poginulih su bili turisti, a 14 su bili zaposleni u klubu, saopštila je lokalna policija.