Sin brutalno pretukao oca, zadobio krvarenje mozga

Kurir

07.12.2025

08:42

Син брутално претукао оца, задобио крварење мозга
Muškarac (50), noćas oko 1.55 časova iza ponoći primljen je u UC u Beogradu.

Dovezla ga je Hitna pomoć, a lekarima je rekao da ga je sin tukao, u porodičnom domu u ulici Dragice Končar.

Nesrećni muškarac je od siline udaraca zadobio prelom ručnog zgloba i krvarenje u moždanoj kori. Prema njegovim rečima, bio je bez svesti nekoliko minuta, a za to vreme ga je sin davio.

Takođe, nesrećni muškarac ima nagnječenje vrata i povrede na grudima od udaraca koje je dobio, prenosi Kurir.

porodično nasilje

