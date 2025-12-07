Sin brutalno pretukao oca, zadobio krvarenje mozga

Izvor:
Muškarac (50), noćas oko 1.55 časova iza ponoći primljen je u UC u Beogradu.
Dovezla ga je Hitna pomoć, a lekarima je rekao da ga je sin tukao, u porodičnom domu u ulici Dragice Končar.
Nesrećni muškarac je od siline udaraca zadobio prelom ručnog zgloba i krvarenje u moždanoj kori. Prema njegovim rečima, bio je bez svesti nekoliko minuta, a za to vreme ga je sin davio.
Takođe, nesrećni muškarac ima nagnječenje vrata i povrede na grudima od udaraca koje je dobio, prenosi Kurir.
