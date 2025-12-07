Logo
Large banner

Očekuje nas tmuran dan, a evo gdje će padati snijeg

Izvor:

ATV

07.12.2025

08:35

Komentari:

0
Очекује нас тмуран дан, а ево гдје ће падати снијег
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje oblačno i tmurno vrijeme, ponegdje na istoku i sjeveru sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snijegom.

Tokom dana padavine će prestati, dok će na jugu biti suvo uz sunčane periode i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar sjevernih smjerova ili promjenljiv, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Najviša temperatura vazduha od pet do devet, na jugu do 15, u višim predjelima od dva stepena Celzijsova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava oblačno vrijeme sa slabom kišom na istoku, sjeveru i sjeveroistoku.

Беба

Društvo

Republika Srpska bogatija za 16 malih stanovnika

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Han Pijesak i Čemerno jedan, Kalinovik dva, Sokolac i Kneževo tri, Gacko i Mrkonjić Grad četiri, Srebrenica, Ribnik, Sarajevo i Tuzla pet, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Višegrad, Foča, Bileća, Rudo, Novi Grad, Srbac, Zenica, Bihać i Jajce šest, Prijedor sedam, Trebinje osam i Mostar 12 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tag:

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Беба дијете

Društvo

Republika Srpska bogatija za 16 malih stanovnika

1 h

0
Смањите брзину: Коловози мокри, магла на више путних праваца

Društvo

Smanjite brzinu: Kolovozi mokri, magla na više putnih pravaca

1 h

0
Priština Kosovo

Srbija

Rok za predaju kandidata za izbore u privremenim institucijama Prištine ističe

1 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Nova strategija SAD - pozitivan signal Moskvi

1 h

0

Više iz rubrike

Беба дијете

Društvo

Republika Srpska bogatija za 16 malih stanovnika

1 h

0
Смањите брзину: Коловози мокри, магла на више путних праваца

Društvo

Smanjite brzinu: Kolovozi mokri, magla na više putnih pravaca

1 h

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Slavimo Svetu Ekaterinu, djevojke joj se mole za ljubav

2 h

0
Црна статистика на путевима Српске: У несрећама страдало 118 људи

Društvo

Crna statistika na putevima Srpske: U nesrećama stradalo 118 ljudi

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

50

Sutra opet o uspostavljanju Kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU

09

38

"Škaljarci" sa potjernica uhapšeni u Beogradu

09

30

Okačio na kuću natpis "D‌jed Mraz ne postoji", posjetila ga policija

09

25

Sutra isplata novembarskih penzija

09

21

Strog, ali pravičan: U Kini sudske sporove rješava AI sudija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner