Očekuje nas tmuran dan, a evo gdje će padati snijeg

Izvor:
ATV
07.12.2025
08:35
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje oblačno i tmurno vrijeme, ponegdje na istoku i sjeveru sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snijegom.
Tokom dana padavine će prestati, dok će na jugu biti suvo uz sunčane periode i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće slab vjetar sjevernih smjerova ili promjenljiv, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.
Najviša temperatura vazduha od pet do devet, na jugu do 15, u višim predjelima od dva stepena Celzijsova.
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava oblačno vrijeme sa slabom kišom na istoku, sjeveru i sjeveroistoku.
Temperatura vazduha u 7.00 časova: Han Pijesak i Čemerno jedan, Kalinovik dva, Sokolac i Kneževo tri, Gacko i Mrkonjić Grad četiri, Srebrenica, Ribnik, Sarajevo i Tuzla pet, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Višegrad, Foča, Bileća, Rudo, Novi Grad, Srbac, Zenica, Bihać i Jajce šest, Prijedor sedam, Trebinje osam i Mostar 12 stepeni Celzijusovih.
