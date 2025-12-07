Rok za predaju kandidata za izbore u privremenim institucijama Prištine ističe

Izvor:
07.12.2025
Rok za političke subjekte da dostave liste kandidata za poslanike za izbore za skupštinu privremenih prištinskih institucija ističe danas u 23.59 časova.
Vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija biće održani 28. decembra, pošto nakon izbora 9. februara nije formirana vlada.
Na izborima će učestvovati 24 politička subjekta, od kojih 18 partija, tri koalicije, dvije građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat.
Izborna kampanja počeće 17. decembra i trajaće do otvaranja biračkih mjesta 28. decembra u 6.59 časova.
Žrijeb kojim će biti određen redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću biće održan danas.
Najjača srpska stranka na KiM, Srpska lista, verifikovana je za izbore odlukom izbornog panela za žalbe i predstavke, koji je usvojio žalbu te stranke i izmijenio prethodnu odluku centralne izborne komisije koja je odbila da verifikuje Srpsku listu.
