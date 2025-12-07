Logo
Large banner

Rok za predaju kandidata za izbore u privremenim institucijama Prištine ističe

Izvor:

Tanjug

07.12.2025

08:11

Komentari:

0
Priština Kosovo
Foto: Denis Sllovinja/Pexels

Rok za političke subjekte da dostave liste kandidata za poslanike za izbore za skupštinu privremenih prištinskih institucija ističe danas u 23.59 časova.

Vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija biće održani 28. decembra, pošto nakon izbora 9. februara nije formirana vlada.

Na izborima će učestvovati 24 politička subjekta, od kojih 18 partija, tri koalicije, dvije građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat.

Moskva Kremlj

Svijet

Kremlj: Nova strategija SAD - pozitivan signal Moskvi

Izborna kampanja počeće 17. decembra i trajaće do otvaranja biračkih mjesta 28. decembra u 6.59 časova.

Žrijeb kojim će biti određen redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću biće održan danas.

Najjača srpska stranka na KiM, Srpska lista, verifikovana je za izbore odlukom izbornog panela za žalbe i predstavke, koji je usvojio žalbu te stranke i izmijenio prethodnu odluku centralne izborne komisije koja je odbila da verifikuje Srpsku listu.

Podijeli:

Tagovi:

Priština

izbori

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Nova strategija SAD - pozitivan signal Moskvi

1 h

0
Додик: Српска ће системски ријешити питање примања борачких категорија

Republika Srpska

Dodik: Srpska će sistemski riješiti pitanje primanja boračkih kategorija

1 h

5
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Slavimo Svetu Ekaterinu, djevojke joj se mole za ljubav

2 h

0
Црна статистика на путевима Српске: У несрећама страдало 118 људи

Društvo

Crna statistika na putevima Srpske: U nesrećama stradalo 118 ljudi

2 h

0

Više iz rubrike

Ауто завршио на крову куће

Srbija

Snimak bizarne nesreće: Ovako je auto završio na Sašinoj kući

12 h

0
Оскрнављене иконе у Звечану

Srbija

Svetiteljima iskopali oči, ikone pobacali: Sramne scene u Zvečanu

12 h

0
Слушалице телефон

Srbija

Upozorenje: Hara novi talas prevara, ne otvarajte ove poruke

16 h

0
Бејби бум у затвору: Иза решетака једна породиља и три труднице

Srbija

Bejbi bum u zatvoru: Iza rešetaka jedna porodilja i tri trudnice

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

50

Sutra opet o uspostavljanju Kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU

09

38

"Škaljarci" sa potjernica uhapšeni u Beogradu

09

30

Okačio na kuću natpis "D‌jed Mraz ne postoji", posjetila ga policija

09

25

Sutra isplata novembarskih penzija

09

21

Strog, ali pravičan: U Kini sudske sporove rješava AI sudija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner