Ruski PVO oborio 77 dronova

Izvor:

SRNA

07.12.2025

08:57

Руски ПВО оборио 77 дронова
Foto: Tanjug / AP

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 77 ukrajinskih dronova iznad Rusije, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.

Uništene su tokom noći 42 bespilotne letjelice iznad Saratovske oblasti, 12 iznad Rostovske, 10 iznad Republike Krim i devet iznad Volgogradske oblasti.

Vatrogasci

Svijet

Izgorio noćni klub, ima mrtvih

Iz Ministarstva su dodali da su dva drona oborena iznad Belgorodske oblasti i po jedan iznad Astrahanske oblasti i Čečenske Republike.

Rusija

