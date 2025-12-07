Ruski PVO oborio 77 dronova

Izvor:
Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 77 ukrajinskih dronova iznad Rusije, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.
Uništene su tokom noći 42 bespilotne letjelice iznad Saratovske oblasti, 12 iznad Rostovske, 10 iznad Republike Krim i devet iznad Volgogradske oblasti.
Iz Ministarstva su dodali da su dva drona oborena iznad Belgorodske oblasti i po jedan iznad Astrahanske oblasti i Čečenske Republike.
