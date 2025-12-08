Prvi AI fitnes asistent koji trenira

08.12.2025
08:27
Prvi AI fitnes asistent kompanije BodyPark, pod imenom Atom, prati i ispravlja vaše pokrete, ali vas i motiviše da vježbate, u realnom vremenu. Bilo da ste kod kuće, u teretani ili u kancelariji.
Kombinuje naprednu tehnologiju praćenja pokreta i glasa i nudi personalizovane trening programe.
Može da "razgovara" očima i da se postavi na bilo koju površinu, pa čak i na zid, uz pomoć nosača sa magnetom.
Ima kameru od 160º koja je opremljena senzorima. Senzori prate tijelo i bilježe držanje i pokrete, a zatim daju povratnu informaciju.
Uređaj obuhvata sve vrste vježbi. Od vježbi snage, do rada sa tegovima i elastičnim trakama, do vježbi mobilnosti. Vježbe su svrstane u kategorije, prema tipu, nivou težine i mišićima koji se aktiviraju.
Korisnici na ekranu prate uputstva za vježbu koju žele da rade uz prateći video primjer.
Uređaj registruje 34 ključne tačke našeg tijela, procjenjuje svaki pokret i upoređuje ga sa idealnim modelom. Potom mu daje glasovne, povratne informacije kako bi se obezbijedilo pravilno vježbanje.
Otkriće koje mijenja shvatanje granica života: Pronađena vatrena ameba
Komande uključuju poruke poput: "Spusti se niže u čučnju", "Napravi korak unazad" i tome slično.
Iz kompanije tvrde da uređaj obezbjeđuje preciznost prilikom procjene pravilnosti izvođenja vježbe čak 96 odsto.
Može povezati i sa slušalicama preko blututa ukoliko vam je potrebna privatnost.
"Jednom glasovnom ili čet komandom, Atom generiše prilagođene vježbe za svaki trening. Pomaže vam da improvizujete i pronađete alternativne pokrete prema opremi i dostupnosti u teretani. Inteligentni AI modul ažurira vaš nedjeljni i mjesečni program balansirajući učestalost, obim, intenzitet i oporavak za održiv napredak. Uređaj sinhronizuje podatke u realnom vremenu i sa Apple Watch - plus, aktivnost, nivo stresa i disanje. Koristeći ove podatke, pruža personalizovane izvještaje o treningu", navodi se na sajtu kompanije.
Uređaj, prema riječima kompanije, podstiče zdrav način života koji ne prestaje izlaskom iz teretane.
"Sjedili ste satima? Atom vas podsjeća da ustanete i pomjerite vaše tijelo", dodaju.
Uređaj takođe bilježi i pamti najbolje trenutke u toku treninga, pretvara ih u dinamične video sažetke koje možete da podijelite sa trenerom ili prijateljima, prenosi "Forbes".
