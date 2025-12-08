Ljekari šokirani prizorom nakon napada psa: ''Pitbul je progutao dijete ugrizima''

Nastavlja se istraga smrti 2-godišnjeg Lea na Zakintosu, dok nova svjedočenja i dokazi bacaju svjetlo na istoriju napada pitbula, kog je porodica pokupila sa ulice.

Pas se po nalogu tužioca nalazi u skloništu, dok će petočlani odbor u narednim danima odlučiti da li će biti ubijen ili će ostati pod zaštitom. Lokalna zajednica i vlasti su i dalje šokirane ovim slučajem.

Savjeti Gdje je pravo mjesto za jelku u domu?

Vlasti istražuju tačne događaje koji su doveli do napada, a posebno kako je dijete završilo u području gdje je pas bio vezan.

Roditelji djeteta, koji su prvobitno uhapšeni zbog zanemarivanja nadzora nad maloljetnim licem, pušteni su po nalogu tužioca. Vlasti ispituju svjedočenja komšija i ljudi koji su znali da je porodica sistematski brinula o napuštenim životinjama.

Svjedočenje oca malog Lea je šokantno, jer opisuje dramatične trenutke neposredno prije smrtonosne povrede djeteta.

"Moje dijete je vrisnulo, a ja sam potrčao. Nisam ništa drugo čuo, niti se ičega drugog sjećam poslije toga. Zagrlio sam ga, on me je pogledao, osmjehnuo mi se i samo zatvorio oči", rekao je otac.

Ekonomija TE Ugljevik ponovo nije na mreži

Prema njegovim riječima, pas je bio vezan u dvorištu, nakon što su ga prije nekoliko dana pronašli u lošem stanju ispred kuće.

Leovi roditelji su često na društvenim mrežama objavljivali fotografije životinja o kojima su brinuli. Mali Leo, koji je prije samo nekoliko dana proslavio drugi rođendan, pojavljuje se na mnogima od njih.

Posebno su šokantna svjedočenja medicinskog osoblja koje je vidjelo dijete nakon brutalnog napada psa.

"Kolege, kada su vidjele dijete koje je pas bukvalno progutao smrtonosnim ugrizima po vratu, glavi i lobanji... rekle su mi da nikada u životu nisu vidjele takav prizor", rekao je predsjednik POEDIN-a, Mihalis Janakos, opisujući težinu povreda.

Društvo Kako bivši supružnici ostvaruju pravo na porodičnu penziju?

Dodao je da je EKAB uložio veliki napor da oživi dijete tokom transfera iz sela u bolnicu, ali bezuspješno.

"Dijete je odvedeno u bolnicu praktično mrtvo", napomenuo je. Majka dvogodišnjaka je i dalje u bolnici u stanju šoka.

Ljekari u bolnici na Zakintosu naglašavaju da su povrede bile izuzetno ozbiljne i da ga, uprkos naporima, nije bilo moguće održati u životu.

Pitbul koji je napao dijete navodno je bio lutalica i pojavio se ispred porodične kuće nekoliko dana ranije. Roditelji su se brinuli o njemu, kao što su to činili sa mnogim drugim životinjama, i privremeno su ga smjestili dok ne pronađu nekoga da ga usvoji.

Košarka Jokić oborio rekord Majkla Džordana

Vlasti ispituju istoriju životinje, situaciju u kojoj se nalazila i faktore koji su mogli doprinijeti njenoj agresivnoj reakciji.