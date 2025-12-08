Od minusa do 16 stepeni: Objavljena prognoza do petka

Izvor:
Danas se u BiH očekuje više sunčanog vremena na području Hercegovine i jugozapadu Bosne.
U većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.
Najviša dnevna temperatura uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje od 12 do 16 stepeni.
U utorak pretežno sunčano u većem dijelu zemlje. Na sjeveru Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima prije podne će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar slab promjenjivog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između -1 i 4, na jugu do 8. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 6 i 12, na jugu do 16 stepeni.
U srijedu pretežno sunčano u većem dijelu zemlje. Na krajnjem sjeveru Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima prije podne će biti magle. Vjetar slab promjenjivog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između -1 i 4, na jugu do 8. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13, na jugu do 16 stepeni.
U četvrtak dugotrajna niska oblačnost se očekuje na sjeveru Bosne. Po kotlinama u centralnim i istočnim područjima prije podne će biti magle. U većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između -1 i 4, na jugu do 8. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 7 i 12, na jugu do 16 stepeni.
U petak niska oblačnost tokom cijelog dana na sjevernim područjima Bosne. Po kotlinama u centralnim i istočnim područjima prije podne će biti magle. U ostatku zemlje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između -1 i 4, na jugu do 8. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu od 12 do 15 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.
