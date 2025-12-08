U Srpskoj rođeno 12 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, osam dječaka i četiri djevojčice, potvrđeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u porodilištu Gradiška, četiri, u Banjaluci tri, Doboju dvije, a Zvorniku, Prijedoru i Bijeljini po jedna beba.

U Gradišci su rođena tri dječaka i djevojčica, Banjaluci tri dječaka, Doboju dva dječaka, a u Zvorniku, Prijedoru i Bijeljini po jedna djevojčica.

U porodilištima Foča, Nevesinje, Trebinje i Istočno Sarajevo nije bilo poroda.