Logo
Large banner

U Srpskoj rođeno 12 beba

Izvor:

ATV

08.12.2025

07:45

Komentari:

0
Беба дијете
Foto: Ivone De Melo/Pexels

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, osam dječaka i četiri djevojčice, potvrđeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u porodilištu Gradiška, četiri, u Banjaluci tri, Doboju dvije, a Zvorniku, Prijedoru i Bijeljini po jedna beba.

Ауто

Auto-moto

Da li znate čemu zaista služe tanke linije na zadnjem staklu automobila?

U Gradišci su rođena tri dječaka i djevojčica, Banjaluci tri dječaka, Doboju dva dječaka, a u Zvorniku, Prijedoru i Bijeljini po jedna djevojčica.

U porodilištima Foča, Nevesinje, Trebinje i Istočno Sarajevo nije bilo poroda.

Podijeli:

Tag:

bebe

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Да ли знате чему заиста служе танке линије на задњем стаклу аутомобила?

Auto-moto

Da li znate čemu zaista služe tanke linije na zadnjem staklu automobila?

1 h

0
Ватра пожар варнице

Svijet

Djevojke podmetnule 18 požara iz dosade

1 h

0
Трамп разочаран у Зеленског

Svijet

Tramp razočaran u Zelenskog

1 h

0
Погледајте Јокићево додавање преко цијелог терена

Košarka

Pogledajte Jokićevo dodavanje preko cijelog terena

1 h

0

Više iz rubrike

Славимо Светог Климента: Данас не треба радити тешке физичке послове

Društvo

Slavimo Svetog Klimenta: Danas ne treba raditi teške fizičke poslove

1 h

0
Савез синдиката покренуо нову иницијативу за раднике

Društvo

Savez sindikata pokrenuo novu inicijativu za radnike

12 h

0
Хуманитарна акција "Колачи из блока", припремљено око 2.000 колача

Društvo

Humanitarna akcija "Kolači iz bloka", pripremljeno oko 2.000 kolača

13 h

0
Жене на маргини политичке моћи

Društvo

Žene na margini političke moći

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

52

Rasprava braće eskalirala u oružani sukob: Policija reagovala, pa ih napao pitbul

08

52

Ovo je najsjevernija prodavnicu na svijetu: Šta je na rafama i kakve su cijene

08

44

Korisnici upozoreni na sajber prijetnje

08

42

Razbojnik mjesecima terorisao Zagreb, sada je konačno uhvaćen

08

42

Ne smiruju se tenzije između Pekinga i Tokija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner