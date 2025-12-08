Logo
Large banner

Djevojke podmetnule 18 požara iz dosade

Izvor:

B92

08.12.2025

07:32

Komentari:

0
Ватра пожар варнице
Foto: Miriam Espacio/Pexels

Policija u Beču razotkrila je niz požara koji je izazivao strah lokalnog stanovništva u više gradskih opština, a iza paljevina stoje tri djevojke, koje su se dobrovoljno predale i priznale djela navodeći da su tokom novembra podmetale 18 požara "iz dosade".

Dvije osamnaestogodišnjakinje i jedna sedamnaestogodišnjakinja osumnjičene su za izazivanje požara u opštinama Beča, piše danas austrijski portal "Kronen cajtung".

Доналд Трамп

Svijet

Tramp razočaran u Zelenskog

Dvije od njih su uhapšene u Hernalsu, dok je treća dobrovoljno otišla u policiju istog dana. Sve tri su se u istragama izjasnile krivima, a policija navodi da je motiv za podmetanje 18 požara tokom novembra bila dosada.

"Kriminalističkim radom razrijašnjeno je 18 slučajeva paljevina sa štetom u šestocifrenom iznosu", rekla je portparolka policije Julia Šik.

Никола Јокић

Košarka

Pogledajte Jokićevo dodavanje preko cijelog terena

Djevojke su sprovedene u pritvor dok istraga i dalje traje, a prema policijskim navodima, uglavnom su izazivale manje požare, poput paljenja kontejnera.

Podijeli:

Tagovi:

požar

Austrija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Брајан Волш на суђењу

Svijet

Brajan Volš djecu ostavio kod bejbisiterke, pa obavljao "prljave poslove"

1 h

0
Пронађена Магдалена (16) која је нестала прије пет дана

Srbija

Pronađena Magdalena (16) koja je nestala prije pet dana

1 h

0
Камчатку погодио земљотрес јачине 6.0 степени

Svijet

Kamčatku pogodio zemljotres jačine 6.0 stepeni

1 h

0
Тајланд Камбоџа

Svijet

Tajland napao Kambodžu

1 h

0

Više iz rubrike

Трамп разочаран у Зеленског

Svijet

Tramp razočaran u Zelenskog

1 h

0
Брајан Волш на суђењу

Svijet

Brajan Volš djecu ostavio kod bejbisiterke, pa obavljao "prljave poslove"

1 h

0
Камчатку погодио земљотрес јачине 6.0 степени

Svijet

Kamčatku pogodio zemljotres jačine 6.0 stepeni

1 h

0
Тајланд Камбоџа

Svijet

Tajland napao Kambodžu

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

52

Rasprava braće eskalirala u oružani sukob: Policija reagovala, pa ih napao pitbul

08

52

Ovo je najsjevernija prodavnicu na svijetu: Šta je na rafama i kakve su cijene

08

44

Korisnici upozoreni na sajber prijetnje

08

42

Razbojnik mjesecima terorisao Zagreb, sada je konačno uhvaćen

08

42

Ne smiruju se tenzije između Pekinga i Tokija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner