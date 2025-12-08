Pronađena Magdalena (16) koja je nestala prije pet dana

Djevojčica Magdalena Đ. (16), koja je nestala prije pet dana dana iz porodične kuće u centru Smedereva, pronađena je, saznaje Telegraf.

Kako je Magdalenin otac sinoć potvrdio za Telegraf, djevojčica se nalazi na putu kući.

Ranije je njen samohrani otac rekao da je ona izašla kroz prozor u srijedu oko 15 sati, nakon čega joj se izgubio svaki trag, a telefon je ostavila kod kuće.

Četiri dana i noći otac je uporno tražio i dodao je da je nestanak prijavio policiji.

Prema njegovim riječima, Magdalena je imala običaj da nakratko nestane, ali se uvijek vraćala kući.