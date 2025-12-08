Logo
Pronađena Magdalena (16) koja je nestala prije pet dana

Izvor:

Telegraf

08.12.2025

07:20

Пронађена Магдалена (16) која је нестала прије пет дана
Foto: Privatna arhiva/Telegraf

Djevojčica Magdalena Đ. (16), koja je nestala prije pet dana dana iz porodične kuće u centru Smedereva, pronađena je, saznaje Telegraf.

Kako je Magdalenin otac sinoć potvrdio za Telegraf, djevojčica se nalazi na putu kući.

Zemljotres

Svijet

Kamčatku pogodio zemljotres jačine 6.0 stepeni

Ranije je njen samohrani otac rekao da je ona izašla kroz prozor u srijedu oko 15 sati, nakon čega joj se izgubio svaki trag, a telefon je ostavila kod kuće.

Četiri dana i noći otac je uporno tražio i dodao je da je nestanak prijavio policiji.

spc crkva manastir

Društvo

Slavimo Svetog Klimenta: Danas ne treba raditi teške fizičke poslove

Prema njegovim riječima, Magdalena je imala običaj da nakratko nestane, ali se uvijek vraćala kući.

