Pronađena Magdalena (16) koja je nestala prije pet dana

Izvor:
Telegraf
08.12.2025
07:20
Komentari:0
Djevojčica Magdalena Đ. (16), koja je nestala prije pet dana dana iz porodične kuće u centru Smedereva, pronađena je, saznaje Telegraf.
Kako je Magdalenin otac sinoć potvrdio za Telegraf, djevojčica se nalazi na putu kući.
Svijet
Kamčatku pogodio zemljotres jačine 6.0 stepeni
Ranije je njen samohrani otac rekao da je ona izašla kroz prozor u srijedu oko 15 sati, nakon čega joj se izgubio svaki trag, a telefon je ostavila kod kuće.
Četiri dana i noći otac je uporno tražio i dodao je da je nestanak prijavio policiji.
Društvo
Slavimo Svetog Klimenta: Danas ne treba raditi teške fizičke poslove
Prema njegovim riječima, Magdalena je imala običaj da nakratko nestane, ali se uvijek vraćala kući.
Srbija
5 h0
Srbija
14 h1
Srbija
15 h0
Srbija
17 h0
Najnovije
Najčitanije
08
52
08
52
08
44
08
42
08
42
Trenutno na programu