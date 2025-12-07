Nestala djevojčica: Traži se Magdalena (16)!

Djevojčica po imenu Magdalena Đurić (16) nestala je prije četiri dana iz porodične kuće u centru Smedereva.

Kako je za "Telegraf" ispričao njen samohrani otac Nikola, ona je izašla kroz prozor u srijedu oko 15 sati, nakon čega joj se gubi svaki trag.

Četiri dana i noći Nikola je uporno traži i dodaje da je nestanak prijavio MUP-u.

Region Hrvatica šokirala Beograđanku, ovo je uradila na stanici u Zagrebu

"Telefon je ostavila kući", ispričao nam je zabrinuti otac.

Kako je rekao sagovornik, Magdalena je imala običaj da nakratko nestane, ali se uvijek vraćala kući.