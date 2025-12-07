U Srbiji samo jedna žena služi kaznu od 40 godina zatvora zbog brutalnog ubistva

U jedinom ženskom zatvoru u Srbiji, KPZ Požarevac, kaznu trenutno služi 338 osuđenica, od kojih samo jedna kaznu zatvora od 40 godina zbog teškog ubistva.

Ovo je jedina najveća kazna zatvora izrečena nekoj ženi u Srbiji, nakon ukidanja smrtne presude početkom 2000-tih, a prije uvođenja kazne doživotnog zatvora u pravosudni sistem 2019. godine, na koju još nijedna žena nije pravosnažno osuđena.

Stil Noćna rutina koja obnavlja kožu lica dok spavate

Presudu sa najvišom kaznom od 40 godina zatvora, koja je ostala medijski neispraćena, Muberi Muhović (40) izrekao je Apelacioni sud u Kragujevcu 2022. godine koji je potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Novom Pazaru.

Ista kazna od 40 godine zatvora izrečena je u tom predmetu i njenom suprugu Senadu Muhoviću, rečeno je za Tanjug u Apelacionom sudu u Kragujevcu.

Bračni par Muhović je osuđen za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu, a u kaznu zatvora im je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 8. jula 2017. godine.

Oni su oglašeni krivim, jer su 23. juna 2017. godine ubili Anela Papića (32) iz Sjenice.

Svijet Rubio: Dani cenzurisanja Amerikanaca na internetu su prošli

Prvostepeni sud je utvrdio da je Mubera Muhović tog dana pozvala na sastanak Papića, sa kojim je bila u emotivnoj vezi, nakon čega su ga Muhovići u šumarku u selu Ponorac, tupim predmetom, pretukli na smrt.

Tijelo su nakon ubistva polili benzinom i zapalili.

Obdukcija je pokazala da je na Papićevom čelu i potiljku nađeno čak 20 prijeloma, dok je tijelo nakon ubistva zapaljeno.

Muhovići su potom otišli u Njemačku, gdje su živjeli, da bi se dvije sedmice nakon ubistva predali srpskoj policiji na graničnom prijelazu Horgoš.

Svijet Niske brojke: Rusi smanjuju potrošnju alkohola

Nedavno je isti sud, Viši sud u Novom Pazaru, po prvi put u Srbiji osudio ženu na kaznu doživotnog zatvora, ali ta presuda još nije pravosnažna, pa Aldina Lakota (40), nije počela služenje kazne.

Ona je osuđena zbog ubistva svekrve, koju je, kako je navedeno u presudi, nožem ubola 121 put.

Žene koje se trenutno nalaze na služenju kazne u KPZ Požarevac su pravosnažno osuđene na kazne zatvora od nekoliko dana do preko 30 godina.

Najviše osuđenica kaznu služi zbog krivičnih djela teška krađa i krađa, odnosno 24 posto, dok za trgovinu drogom kaznu služi 22 posto od ukupnog broja osuđenica.

Svijet Medvedev: Ažurirana strategija SAD liči na zaokret ogromnog broda

Po starosnoj dobi u zavodu se nalazi 24 posto osuđenica od 40 do 50 godina, a 22 posto od 30 do 40 godina.