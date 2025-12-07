Logo
Užas u Mostaru: Dječaka silovali stariji maloljetnici?

07.12.2025

13:11

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Kantonalno tužilaštvo u Mostaru preuzelo je istragu o prijavljenom slučaju nasilja nad maloljetnim dječakom, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. O navodnom događaju, koji je prijavljen 30. novembra 2025. godine, trenutno nema zvaničnih detalja zbog zakonske zaštite maloljetnih osoba.

Prema nezvaničnim informacijama kojima raspolaže portal Mostarski.ba, radi se o učeniku osnovne škole, koji je navodno seksualno zlostavljan, a nadležni organi provjeravaju navode da su u incident bili uključeni stariji maloljetnici. Više izvora potvrdilo je da je postupanje u toku i da se utvrđuju sve okolnosti slučaja. Portparolka MUP-a, Ilijana Miloš, potvrdila je da je prijava primljena, te naglasila da zvanične informacije u ovom trenutku ne mogu biti objavljene.

Лувр

Svijet

Poplava oštetila drevne knjige i dokumenta u Luvru

- Uprava policije MUP-a primila je prijavu 30.11.2025. godine vezanu za nasilje nad maloljetnicima. U skladu sa Zakonom o postupanju s djecom i maloljetnicima, te radi zaštite interesa oštećenih, nismo u mogućnosti da iznesemo više detalja. Kantonalnom tužilaštvu podnesen je izvještaj, a dalji koraci preduzimaju se pod njihovim nadzorom - izjavila je Miloš.

Očekuje se da će Tužilaštvo, u saradnji sa policijskim službenicima i stručnim timovima, sprovesti sve neophodne radnje kako bi slučaj bio u potpunosti rasvijetljen. Zbog osjetljivosti predmeta i uključenosti maloljetnika, institucije apeluju na medije i javnost da poštuju principe zaštite privatnosti, te da izbjegavaju spekulacije dok traje istraga.

(Sandžak danas)

