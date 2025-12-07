Logo
Vojska u Beninu upala na TV: ''Predsjednik je smijenjen''

Tanjug

07.12.2025

13:06

Војска упала на ТВ у Бенину
Foto: Clash Report/X/Screenshot

Grupa vojnika u zapadnoafričkoj državi Benin koja sebe naziva Vojni komitet za obnovu, pod komandom potpukovnika Paskala Tigrija, saopštila je danas da je preuzela nacionalnu televizijsku stanicu i da je predsjednik Patris Talon smijenjen sa funkcije, a sve državne institucije raspuštene.

Francuski mediji su prenijeli da je pokušaj puča navodno počeo rano jutros napadom na zvaničnu rezidenciju predsjednika Talona u glavnom gradu Benina, Porto Novu, prenosi televizija BFM.

Međutim, oglasio se ministar spoljnih poslova Benina Olušegun Adžadi Bakari i saopštio da su lojalistički vojnici i nacionalna garda povratili kontrolu u državi.

"Dogodio se pokušaj puča, ali je situacija sada pod kontrolom. Veliki dio vojske još uvijek je lojalan vlastima i mi preuzimamo kontrolu", izjavio je Adžadi Bakari za Rojters.

Kako prenosi dnevni list "Figaro" pozivajući se na neimenovani izvor blizak predsedničkoj administraciji, "predsjednik Talon je bezbjedan".

Pokušaj puča se dogodio u toku priprema za predsjedničke izbore koji bi trebalo da označe kraj mandata aktuelnog predsjednika Patrisa Talona, koji je na vlasti od 2016. godine.

Vladajuća koalicija Benina nominovala je ministra finansija Romualda Vadanjija za svog predsjedničkog kandidata, prenosi Rojters.

Vadanji se smatra ključnim arhitektom ekonomske politike Benina i očekuje se da će, u slučaju da pobijedi, nastaviti da sprovoditi aktuelnu ekonomsku agendu.

Afrika

vojni puč

