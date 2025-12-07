Brena o odnosu sa suprugom: Čim me zove Fahreta, znam dokle smo stigli

Pjevačica Lepa Brena i bivši teniser Slobodan Boba Živojinović važe za jedan od najskladnijih parova, ali o njihovom odnosu dugo se vrlo malo znalo.

Brena, koja je nedavno s ostalim članovima porodice proslavila krsnu slavu Aranđelovdan, jednom prilikom govorila je o braku sa Bobom i otkrila kako je nastao njen prvi korak ka njemu.

"Bobu sam sasvim slučajno ugledala na naslovnoj strani TV dodatka. Bio je slobodan dan, pa sam mogla da prelistavam novine, što inače retko radim jer tada imam po dva koncerta dnevno. Prijatelj mi kaže: ‘To je naš najbolji sportista’, a ja odvratim: ‘Ju, što je sladak, baš bih voljela da ga upoznam.’ Valjda je svemir čuo, zato pazite šta govorite", ispričala je Brena s osmijehom za Stori, prenosi Pink.

"Svidjela mi se njegova živahnost. Za svaki moj problem otvarao mi je vrata i davao snagu da idem dalje. Željela sam snažnog i jakog muškarca pored sebe, da bih se ponekad mogla osjećati slabo, da plačem, tražim savjet, a on me utješi i zagrljajem kaže: ‘Biće sve u redu, riješićemo, nemoj da brineš".

Naravno, kao i u svakom odnosu, i u njihovom su postojale nesuglasice, a Brena je otkrila kako su balansirali život u četiri zida.

"Trudila sam se da balansiram u kući punoj testosterona. Čim me ne zove Beki već Fahreta, znam dokle smo stigli", kroz smijeh je rekla i dodala:

"Ponekad bih se malo naljutila, ali sam uvijek bila stabilna. Mama mi je formirala taj karakter, i često se sjetim svih savjeta koje mi je dala, iako mi ponekad nije bilo prijatno da ih slušam".