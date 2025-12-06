Logo
''Ako ja jedem biftek, nećeš ti poparu'': Kome je Džej izgovorio čuvenu rečenicu

06.12.2025

17:11

Džej Ramadanovski, pjevač koji je muziku donosio sa specifičnom emocijom, bio je poznat po svom otvorenom i iskrenom pristupu ljudima.

Na društvenim mrežama postao je viralan stari video-snimak iz jedne emisije u kojoj je Džej Ramadanovski bio gost.

Popularni pjevač jednim komentarom uspio je da nasmije publiku i dobije gromoglasan aplauz.

Džej se kao i uvijek šalio kako na svoj, tako i na tuđ račun, te je u svom stilu istakao da "sve žene vole pare“ i da niko ne može da ga ubijedi u suprotno.

"Sve žene vole pare. Koja kaže da ne voli pare, laže“, rekao je Džej.

Na to se nadovezala Jelena Jakovljević, danas Jelena bin Drai, žena šeika Saida Humaida Ahmeda bin Draia.

"Imam momka koji je pun para, ali to nisu moje pare. Evo, sad, iz tog ugla gledano, ja nemam ništa od para koje ima moj momak, to su njegove pare“, rekla je Jelena.

"Zajedno trošite, kako nemaš?!“, odgovorio joj je Džej.

"Kako misliš“, upitala je gošća emisije.

"Pa, ako ja jedem biftek, nećeš ti da jedeš poparu“, odgovorio je tada Džej koji je uspio da nasmije sve u sudiju i dobije ogroman aplauz.

Džej Ramadanovski

