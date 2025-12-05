Logo
Željko Mitrović raskidao ugovore uživo u dnevniku: Podijelio 100 otkaza

Izvor:

Telegraf

05.12.2025

19:47

Жељко Митровић раскидао уговоре уживо у дневнику: Подијелио 100 отказа
Foto: Željko Mitrović/ YouTube

Vlasnik Pink televizije Željko Mitrović nastavio je sa zacrtanim ciljem i promenama na TV Pinku.

On je tokom nacionalnog dnevnika uživo u programu saopštio da je spremio sto raskida ugovora, ali je i doveo novih deset lica na pozicije sa kojima nije bio zadovoljan.

Mitrović je najavio promjene, ali i nagovijestio da će dijeliti otkaze narednih 60 dana.

Џесика Алба

Scena

Džesika Alba o najgoroj sceni u "Fantastičnoj četvorki": Bilo je veoma ponižavajuće

"Ja sam se našalio sa medvedom na Instagramu, ali se radi o ozbiljnoj stvari. Nalazimo se na pragu najuspješnije sezone ikada, osim pojedinih sektora koji se ne razvijaju, pa sam riješio da presječem bez ikakvih emocija i kompromisa, ne kažem da je uvijek bio samo problem u ljudima, nekada je bio problem i u meni jer sam im davao previše stvari da rade, proces promjena će trajati 60 dana i na svakih desetak dana ću saopštiti šta ima novo, danas smo postavili 10 novih pozicija, toliko ljudi je i zamijenjeno", kaže Željko koji najavljuje sto raskida ugovora. On je dodao:

"Razlog promjena je što su pojedini ljudi funkcionisali tako da su dolazili na posao nekoliko puta nedjeljno ili uopšte nisu ni dolazili, sto raskida ugovora ćemo sigurno napraviti, biće i bolnih rezova", rekao je Željko.

Jedan od ključnih noviteta jesu svakako nova lica sa kojima je Željko potpisao ugovor, oni su Predrag Pavlović Baki, Darko Popović, Aleksandar Đaja, Stojan Đorđević, Katarina Ilijašević, Neša Serefijanović, Pavle Rašković, Marko Jovičić, Veljko Popović, Luka Ivković i Saška Karaš.

(Telegraf)

