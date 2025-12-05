Logo
Џесика Алба о најгорој сцени у "Фантастичној четворки": Било је веома понижавајуће

05.12.2025

18:46

Џесика Алба о најгорој сцени у "Фантастичној четворки": Било је веома понижавајуће

Џесика Алба присјетила се снимања Марвеловог филма "Фантастична четворка" из 2005. године, а током разговора о каријери на Филмском фестивалу Црвено море у петак, једну је сцену назвала "понижавајућом".

Ријеч је о тренутку када се јунакиња Су Сторм, након што добије моћи и постане невидљива, појави потпуно гола на мосту, а ту сцену је описала као своје најнепријатније искуство са снимања, пише Variety.

"Мислила сам да је то ужасно", изјавила је.

"Било је веома понижавајуће у стварном животу. Одрасла сам у прилично конзервативној породици и скромна сам особа. Седмицама сам била нервозна због те сцене. Имам много траума из тих дана", казала је Алба.

Поносна на улогу Су Сторм

Ипак, Алба има и лијепе успомене на улогу Невидљиве жене, истичући да јој се допало то што је лик рушио тадашње родне стереотипе у филмовима о суперхеројима.

"Су је била жена којој сам се дивила. Имала је мајчински инстинкт и била веома љубазна, али није била неко по коме други могу газити, говорила је шта мисли. Имала је сјајан морални компас. Без обзира ко сте, можете јој се дивити. Често су жене у тим причама морале бити или жртве које мушкарци спасавају или зликовце, проблем у причи. Тако је било тада. Сада је другачије", каже Алба.

vesna zmijanac

Сцена

Весна Змијанац кренула кући из Ургентног, па се вратила у болницу

На питање да ли је гледала нову верзију филма "Фантастична четворка: Први кораци", у којој Су Сторм глуми Ванеса Кирби, Алба је одговорила да још није стигла.

"Обично гледам те филмове са својом д‌јецом, а ако је Соник изашао, мој син жели да га гледа 85 пута заредом. Када су у питању породични филмови, моја д‌јеца одлучују шта ћемо гледати. Али морам да га убједим јер морамо да видимо тај филм! Волим Марвел, ти филмови су тако забавни", изјавила је она, преноси Индекс.

  • Најновије

  • Најчитаније

20

24

Њемачка усвојила контроверзну пензиону реформу

20

20

Извучене групе на Мундијалу: БиХ у групи са Канадом, Хрвати против Енглеске

20

08

Искључите један уређај преко ноћи и смањите рачун за струју!

20

07

Хасанагиница: Када срце пукне од туге

19

48

Колико је риба из конзерве опасна? Стручњаци упозорили на једну ствар

