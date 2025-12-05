Džesika Alba o najgoroj sceni u "Fantastičnoj četvorki": Bilo je veoma ponižavajuće

Džesika Alba prisjetila se snimanja Marvelovog filma "Fantastična četvorka" iz 2005. godine, a tokom razgovora o karijeri na Filmskom festivalu Crveno more u petak, jednu je scenu nazvala "ponižavajućom".

Riječ je o trenutku kada se junakinja Su Storm, nakon što dobije moći i postane nevidljiva, pojavi potpuno gola na mostu, a tu scenu je opisala kao svoje najneprijatnije iskustvo sa snimanja, piše Variety.

"Mislila sam da je to užasno", izjavila je.

"Bilo je veoma ponižavajuće u stvarnom životu. Odrasla sam u prilično konzervativnoj porodici i skromna sam osoba. Sedmicama sam bila nervozna zbog te scene. Imam mnogo trauma iz tih dana", kazala je Alba.

Ponosna na ulogu Su Storm

Ipak, Alba ima i lijepe uspomene na ulogu Nevidljive žene, ističući da joj se dopalo to što je lik rušio tadašnje rodne stereotipe u filmovima o superherojima.

"Su je bila žena kojoj sam se divila. Imala je majčinski instinkt i bila veoma ljubazna, ali nije bila neko po kome drugi mogu gaziti, govorila je šta misli. Imala je sjajan moralni kompas. Bez obzira ko ste, možete joj se diviti. Često su žene u tim pričama morale biti ili žrtve koje muškarci spasavaju ili zlikovce, problem u priči. Tako je bilo tada. Sada je drugačije", kaže Alba.

Na pitanje da li je gledala novu verziju filma "Fantastična četvorka: Prvi koraci", u kojoj Su Storm glumi Vanesa Kirbi, Alba je odgovorila da još nije stigla.

"Obično gledam te filmove sa svojom d‌jecom, a ako je Sonik izašao, moj sin želi da ga gleda 85 puta zaredom. Kada su u pitanju porodični filmovi, moja d‌jeca odlučuju šta ćemo gledati. Ali moram da ga ubjedim jer moramo da vidimo taj film! Volim Marvel, ti filmovi su tako zabavni", izjavila je ona, prenosi Indeks.