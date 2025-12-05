Katarina Živković uzvratila: ''Da li neko zna ko je Kijin ljubavnik sa slike?

Izvor:
Telegraf
05.12.2025
09:14
Katarina Živković objavila je fotografiju na kojoj pozira 11 muškaraca, a jedan od njih je sudeći prema njenim riječima navodno oženjeni partner Kristine Kije Kockar!
Ona je rekla:
''Da li zna neko ko je na slici Kijin oženjeni ljubavnik iz Žandarmerije, za koga kaže da su samo kućni prijatelji i da mu je sa ženom prijateljica?'', napisala je Katarina, koja je upućena u to o kom muškarcu je riječ.
Fotografiju možete pogledati OVDJE.
Kija Kockar ponovo napala Kaću Živković: Bravo, Stojke
Naime, ona je prije izvjesnog vremena ovu fotografiju objavila, ali sakrivajući lica muškaraca, a sada je to učinila na svom profilu bez sakrivanja istih, bez cenzure.
Tada je u opisu napisala da joj je Kija rekla o kome se radi, prenosi Telegraf.
