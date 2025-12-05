Logo
Katarina Živković uzvratila: ''Da li neko zna ko je Kijin ljubavnik sa slike?

Telegraf

05.12.2025

09:14

Кија Коцкар и Катарина Живковић
Foto: Instagram

Katarina Živković objavila je fotografiju na kojoj pozira 11 muškaraca, a jedan od njih je sudeći prema njenim riječima navodno oženjeni partner Kristine Kije Kockar!

Ona je rekla:

''Da li zna neko ko je na slici Kijin oženjeni ljubavnik iz Žandarmerije, za koga kaže da su samo kućni prijatelji i da mu je sa ženom prijateljica?'', napisala je Katarina, koja je upućena u to o kom muškarcu je riječ.

Fotografiju možete pogledati OVDJE.

Кија Коцкар и Катарина Живковић

Scena

Kija Kockar ponovo napala Kaću Živković: Bravo, Stojke

Naime, ona je prije izvjesnog vremena ovu fotografiju objavila, ali sakrivajući lica muškaraca, a sada je to učinila na svom profilu bez sakrivanja istih, bez cenzure.

Tada je u opisu napisala da joj je Kija rekla o kome se radi, prenosi Telegraf.

Kristina Kija Kockar

Katarina Živković

