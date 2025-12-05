Vesna Zmijanac krenula kući iz Urgentnog, pa se vratila u bolnicu

Pjevačica Vesna Zmijanac krenula je kući iz Urgentnog centra, ali nije ni stigla do stana jer je ponovo osjetila veliku slabost, pa se vratila u bolnicu.

Kako saznaje "Telegraf", čuvena pjevačica ima problem sa srčanom aritmijom, pritiskom i opštom slabosti.

Vesna bi, prema trenutnim informacijama, trebalo da bude zadržana u bolnici.

Prije nego što se vratila u Urgentni, Vesna se oglasila i rekla:

"Dobro sam. Moram da dolazim na svaka tri mjeseca i da primim to što treba, sad nisam bila jer sam bila na putu, pa sam došla sad. Umorna sam samo, pa sam oslabila i onda se pogoršalo malo stanje jer sam došla i sa puta. Sad će me pustiti kući, ne ostajem ovdje. Sve je dobro", izjavila je pjevačica za "Blic".