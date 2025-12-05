Logo
Large banner

Vesna Zmijanac krenula kući iz Urgentnog, pa se vratila u bolnicu

Izvor:

Telegraf

05.12.2025

17:30

Komentari:

0
Весна Змијанац кренула кући из Ургентног, па се вратила у болницу

Pjevačica Vesna Zmijanac krenula je kući iz Urgentnog centra, ali nije ni stigla do stana jer je ponovo osjetila veliku slabost, pa se vratila u bolnicu.

Kako saznaje "Telegraf", čuvena pjevačica ima problem sa srčanom aritmijom, pritiskom i opštom slabosti.

Vesna bi, prema trenutnim informacijama, trebalo da bude zadržana u bolnici.

Horoskop

Zanimljivosti

Ovo su četiri najinteligentnija horoskopska znaka

Prije nego što se vratila u Urgentni, Vesna se oglasila i rekla:

"Dobro sam. Moram da dolazim na svaka tri mjeseca i da primim to što treba, sad nisam bila jer sam bila na putu, pa sam došla sad. Umorna sam samo, pa sam oslabila i onda se pogoršalo malo stanje jer sam došla i sa puta. Sad će me pustiti kući, ne ostajem ovdje. Sve je dobro", izjavila je pjevačica za "Blic".

Podijeli:

Tag:

Vesna Zmijanac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Комшије Милице Тодоровић: Добро је што се отарасила тог ''криминалца''

Scena

Komšije Milice Todorović: Dobro je što se otarasila tog ''kriminalca''

4 h

0
Бијонсе мирно посматрала док је њена сестра тукла Џеј Зија, откривен разлог сукоба

Scena

Bijonse mirno posmatrala dok je njena sestra tukla Džej Zija, otkriven razlog sukoba

6 h

0
Кија Коцкар и Катарина Живковић

Scena

Katarina Živković uzvratila: ''Da li neko zna ko je Kijin ljubavnik sa slike?

8 h

0
Оцу Меган Маркл ампутирана нога!

Scena

Ocu Megan Markl amputirana noga!

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

06

Direktoru aerodroma u Sarajevu izrečena mjera zabrane obavljanja funkcije

17

49

Zoran Jotić Jotka izlazi iz pritvora

17

40

Pranjić traži hitnu reakciju međunarodnih i nadležnih tijela u BiH zbog Heleza

17

34

Tragedija na Vračaru: U stomatološkoj ordinaciji preminula žena

17

30

Vesna Zmijanac krenula kući iz Urgentnog, pa se vratila u bolnicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner