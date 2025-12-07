Žestoka svađa Viki Miljković i Zorice Brunclik

Žestoko svađa se u "Pinkovim zvezdama" dogodila se između Zorice Brunclik i Viki Miljković.

Zorica je zamjerila Viki jer je jedina njenom kandidatu dala negativan glas i to je bio dovoljan povod da se javno obračunaju.

Naime, nakon što je žiri iznio svoje komentare na račun Alekse Markovića, koji je dobio negativan glas samo od Viki Miljković, njegova mentorka Zorica Brunclik, obratila se svima.

– Ja hoću samo da podsjetim Viki, nemam ništa protiv što si dala ne, ali ti si za kandidata koji je bio maloprije ovdje htjela oči da izvadiš što nije dobio tri glasa, pjevao je Peđu Medenicu, da bi mu Ognjen eventualno dao četvrti, a to je bila čista kalkulacija. Ja ti zahvaljujem na nefer ponašanju, ništa što si rekla ne pije vodu – bunila se Zorica.

– Što je nefer, to je moje mišljenje, ja sam rekla zašto nisam dala glas, zašto se ti zahvaljuješ, ja nisam glasala za tebe – rekla je Viki.

Ipak Ognjen Amidžić dao je četvrti glas kandidatu, pa je on direktno prošao u naredni krug.

– Možeš da mi pljuneš prod prozor – povikala je Zorica Miljkovićevoj.

Svađa oko muževa u emisiji

Inače, netrpeljivost između Zorice Brunclik i Viki Miljković je sve veća u “Pinkovim zvezdama”.

Zorica i Viki su se jednom prilikom posvađale i oko muževa.

– Pjevački drugu pjesmu nisi donio kako treba. Imaš prave mentore gdje možeš da odabereš i da pametno radiš. Ja ne bih da pričam o najboljim kandidatima. Zorica i ja imamo producente u svom timu, pa ćemo da vidimo ko će šta da uradi – rekla je Viki.

– Ja imam profesora – dodala je Zorica.

– I ja imam profesora – izjavila je Viki.

– Ne bih ja da ih poredim… Moj je sigurno najbolji – govorila je Brunclikova.

– Izvini, tebi je tvoj najbolji, moj je najbolji – rekla je Viki.

– Moj je sigurno najbolji, ne za mene, moj profesor je dvostruki prvak Evrope, moraš da budeš objektivna – odbrusila je Zorica.

– Okej, ja to poštujem, ali ne možeš da ne poštuješ druge – ljubazno je rekla Viki.

– Ne možeš da porediš svog muža sa mojim mužem, pričamo kao umjetnika i instrumentaliste, to ne dozvoljavam u mom prisustvu – rekla je Zorica.

– Ja Zoričinog muža poštujem iznad svega. Poštujem Kemiša kao producenta, kao umjetnika, kao harmonikaša – govorila je Viki.

– On nije harmonikaš, on je umjetnik instrumentalista – rekla je Zorica.