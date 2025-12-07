Logo
Large banner

Žena silovana u Skoplju, napadač sve snimao, pa prijetio

Izvor:

Telegraf

07.12.2025

11:29

Komentari:

0
Жена силована у Скопљу, нападач све снимао, па пријетио
Foto: ATV

Policija u Sjevernoj Makedoniji uhapsila je R. M. (29) iz Negotina zbog sumnje da je u jednom stanu u Skoplju silovao ženu, zločin snimao, te žrtvu potom ucjenjivao.

Žena (41) prijavljena je da je početkom decembra prisiljena na seksualni odnos. Zločin se dogodio u jednom stanu u centru Skoplja, nakon čega je osumnjičeni tražio od nje novac, ucenjujući je snimcima.

илу-новац-14112025

Društvo

Kako se računa procenat za koji će rasti penzije u Srpskoj?

"Dana 06. decembra 2025. u 01:00 u Skoplju, na području opštine Aerodrom, policajci SVR Skoplje lišili su slobode R.M. (29) iz Negotina, postupajući po prijavi 41-godišnje žene iz Skoplja da ju je 02. decembra 2025. u stanu u oblasti Centar prisiljavao na seksualne radnje, snimajući je mobilnim telefonom, a zatim joj prijetio i zahtijevao da mu da novac kako ne bi objavila snimak na društvenim mrežama", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, piše Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

Silovanje

Skoplje

prijetnje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Како се рачуна проценат за који ће расти пензије у Српској?

Republika Srpska

Kako se računa procenat za koji će rasti penzije u Srpskoj?

2 h

0
Убио жену наочиглед дjеце насред улице, синови га потом крвнички шутирали

Svijet

Ubio ženu naočigled djece nasred ulice, sinovi ga potom krvnički šutirali

2 h

0
Откривена "рупа" на Инстаграму: Ево како предатори нападају

Nauka i tehnologija

Otkrivena "rupa" na Instagramu: Evo kako predatori napadaju

3 h

0
Преврнуо се аутобус: 14 лица погинулих, преко 30 повријеђених

Svijet

Prevrnuo se autobus: 14 lica poginulih, preko 30 povrijeđenih

3 h

0

Više iz rubrike

Убио жену наочиглед дjеце насред улице, синови га потом крвнички шутирали

Svijet

Ubio ženu naočigled djece nasred ulice, sinovi ga potom krvnički šutirali

2 h

0
Преврнуо се аутобус: 14 лица погинулих, преко 30 повријеђених

Svijet

Prevrnuo se autobus: 14 lica poginulih, preko 30 povrijeđenih

3 h

0
Руски ПВО оборио 77 дронова

Svijet

Ruski PVO oborio 77 dronova

5 h

0
Изгорио ноћни клуб, има мртвих

Svijet

Izgorio noćni klub, ima mrtvih

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

09

Vladika Sergije: Bogatstvo dijeliti sa onima kojima treba pomoći

14

00

Dva dječaka povrijeđena u sudaru, hitno prevezeni u Urgentni centar

13

51

Izbjegavajte ove četiri namirnice ako imate više od 40 godina

13

48

Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

13

46

Tramp Mlađi o korupciji u Ukrajini: Bogati su pobjegli

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner