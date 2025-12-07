Žena silovana u Skoplju, napadač sve snimao, pa prijetio

Policija u Sjevernoj Makedoniji uhapsila je R. M. (29) iz Negotina zbog sumnje da je u jednom stanu u Skoplju silovao ženu, zločin snimao, te žrtvu potom ucjenjivao.

Žena (41) prijavljena je da je početkom decembra prisiljena na seksualni odnos. Zločin se dogodio u jednom stanu u centru Skoplja, nakon čega je osumnjičeni tražio od nje novac, ucenjujući je snimcima.

"Dana 06. decembra 2025. u 01:00 u Skoplju, na području opštine Aerodrom, policajci SVR Skoplje lišili su slobode R.M. (29) iz Negotina, postupajući po prijavi 41-godišnje žene iz Skoplja da ju je 02. decembra 2025. u stanu u oblasti Centar prisiljavao na seksualne radnje, snimajući je mobilnim telefonom, a zatim joj prijetio i zahtijevao da mu da novac kako ne bi objavila snimak na društvenim mrežama", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, piše Telegraf.