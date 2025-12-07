Ubio ženu naočigled djece nasred ulice, sinovi ga potom krvnički šutirali

Jedna žena ubijena je u petak uveče u Ingolštatu, naočigled svoje djece, a za zločin se sumnjiči njen bivši muž Baris K. (49)

"Taj vrisak nikada neću zaboraviti", kaže jedna žena koja je svjedočila jezivoj sceni nasred ulice.

Pred očima svoje djece, preduzetnik Baris K. (49) je, kako se sumnja, iskasapio svoju bivšu suprugu kuhinjskim nožem.

Sinovi, stari 17 i 23 godine, pokušali su da spriječe oca u zločinu, udarajući ga svom snagom, ali za njihovu majku, Tubu P. (45), svaka pomoć je stigla prekasno. Nesrećna žena je reanimirana na licu mjesta, ali je kasnije umrla u bolnici.

Vrisak koji je komšinica čula bio je očajnički vrisak kćerke bivšeg para. Sinovi su na turskom psovali oca kojeg su uspjeli da odvoje od majke i obore na zemlju, dok za to vrijeme njihova sestra vrišti: "Prestanite!"

Kćerka potom trči prema ocu, dok se sinovi jure da zbrinu majku koja leži u krvi. Ubrzo su na lice mjesta stigle brojne policijske i ekipe hitne pomoći. Ljekari su se borili da spasu Tubu, ali nesrećnoj ženi spasa nije bilo. Proglašena je mrtvom po dolasku u bolnicu.

Par je navodno bio u braku više od 20 godina, u kojem su dobili troje djece, kćerku i dva sina, svi sad starosti od 15 do 23 godine. Porodica je živjela u stambenom naselju na rubu grada. Ali Baris K. je, kako je BILD saznao iz kruga porodice, bio prijeke naravi. Pominje se nasilje, a pre oko godinu i po dana, Nemica turskog porijekla Tuba P. navodno se razišla sa svojim suprugom.

Baris se preselio u okrug Ajhštat (Bavarska), ali se stalno pojavljivao na vratima svoje bivše supruge.

Kako je BILD saznao, Tuba je čak preko suda izdejstvovala zabranu kontakta, ali Baris K. se, očigledno, nije pridržavao ni toga.

"Policija je često dolazila ovdje jer je bilo svađa", objašnjava jedan komšija. Rajnhard Kolb, portparol Policijske uprave Sjeverna Gornja Bavarska, potvrdio je da je muškarac bio poznat policiji.

Mediji pišu da je nakon ubistva i sam Baris K. hospitalizovan sa teškim povredama koje su mu nanijeli sinovi koji su ga udarali i šutirali pokušavajući da spasu majku. Prema policiji, život mu nije ugrožen. Protiv dva sina trenutno se ne vodi istraga, jer vlasti u njihovom slučaju polaze od nužne odbrane u korist drugog. Barisa K. u bolnici čuvaju pripadnici policije, dok sudija ne odluči o mogućem pritvoru zbog krivičnog djela ubistva, piše Telegraf.