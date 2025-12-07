Детаљи бруталног убиства дјевојке: ''Имала је 30 убода ножем''

Извор:
Још једно убиство жене потресло је Хрватску. Полиција је у суботу ујутро на стубишту зграде на Тргу Републике Хрватске, у самом центру града Ријеке, пронашла избодену дјевојку.
Давала је знакове живота. Покушали су да је реанимирају, али безуспјешно. У стану је полиција потом затекла младића с повредама, којег су превезли у болницу и који је под надзором полиције.
Како се сазнаје, младић има 24, а девојка 23 године. Наводно су били у вези.
Из зграде је, како су испричали свједоци, изашао је страни радник који је викао да је жена избодена. Нашли су је на 3. спрату. Имала је 30-ак убодних рана по горњем дијелу тијела.
Траг крви водио је до четвртог спрата. Полицајци су тамо наишли на закључана врата. Откључали су их резервним кључем, али она су била додатно закључана резом. Кроз одшкринута врата су видјели крв свуда по стану.
Како се нико није одазивао, насилно су ушли унутра. Тамо су затекли повријеђеног младића. Био је сав крвав с повредама врата. Поред њега су, како се сазнаје, пронашли два крвава ножа.
- Чуо сам некакву галаму и буку. Изашао сам на врата и видио полицију како лупа на врата стана. У том стану годинама је живјела фина, добра породица, отац, мајка и син. Сјећам га се док је још био јдечак. Онда је полиција кренула да обија врата, мени су рекли да се вратим у стан, да не излазим. Испрва нисам ни разумио, а онда сам схватио да је цијело стубиште потпуно обливено крвљу - потресно је свједочанство једног од станара зграде.
Други комшија је испричао да је у вријеме увиђаја у близини на кафи био дјед младића који је избо дјевојку.
- Ја сам видио кад је полиција водила младића. Био је изрезан. Док је трајао увиђај, овдје је на кафи био и један човјек. Тај човјек био је дјед тог младића. Човјек је остао у шоку кад је схватио шта се збива. Случајно се овдје нашао. Говорио је како је његов унук добар дечко. Човјек није могао да дође себи - испричао је.
