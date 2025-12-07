Logo
Large banner

Детаљи бруталног убиства дјевојке: ''Имала је 30 убода ножем''

Извор:

24сата.хр

07.12.2025

12:54

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Још једно убиство жене потресло је Хрватску. Полиција је у суботу ујутро на стубишту зграде на Тргу Републике Хрватске, у самом центру града Ријеке, пронашла избодену дјевојку.

Давала је знакове живота. Покушали су да је реанимирају, али безуспјешно. У стану је полиција потом затекла младића с повредама, којег су превезли у болницу и који је под надзором полиције.

skijanje skije скијање скије

Свијет

Дјечак погинуо на скијању, очевици описали ужас

Како се сазнаје, младић има 24, а девојка 23 године. Наводно су били у вези.

"Страни радник викао да је избодена жена"

Из зграде је, како су испричали свједоци, изашао је страни радник који је викао да је жена избодена. Нашли су је на 3. спрату. Имала је 30-ак убодних рана по горњем дијелу тијела.

Траг крви водио је до четвртог спрата. Полицајци су тамо наишли на закључана врата. Откључали су их резервним кључем, али она су била додатно закључана резом. Кроз одшкринута врата су видјели крв свуда по стану.

Како се нико није одазивао, насилно су ушли унутра. Тамо су затекли повријеђеног младића. Био је сав крвав с повредама врата. Поред њега су, како се сазнаје, пронашли два крвава ножа.

Цигарета / Илустративна фотографија

Савјети

Генијалан трик који отклања мирис дуванског дима из куће

- Чуо сам некакву галаму и буку. Изашао сам на врата и видио полицију како лупа на врата стана. У том стану годинама је живјела фина, добра породица, отац, мајка и син. Сјећам га се док је још био јдечак. Онда је полиција кренула да обија врата, мени су рекли да се вратим у стан, да не излазим. Испрва нисам ни разумио, а онда сам схватио да је цијело стубиште потпуно обливено крвљу - потресно је свједочанство једног од станара зграде.

"Младићев дјед био у шоку, случајно се нашао тамо''

Други комшија је испричао да је у вријеме увиђаја у близини на кафи био дјед младића који је избо дјевојку.

Лепа Брена

Сцена

Брена о односу са супругом: Чим ме зове Фахрета, знам докле смо стигли

- Ја сам видио кад је полиција водила младића. Био је изрезан. Док је трајао увиђај, овдје је на кафи био и један човјек. Тај човјек био је дјед тог младића. Човјек је остао у шоку кад је схватио шта се збива. Случајно се овдје нашао. Говорио је како је његов унук добар дечко. Човјек није могао да дође себи - испричао је.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

ubistvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крај године доноси неочекивану срећу за ова 4 знака

Занимљивости

Крај године доноси неочекивану срећу за ова 4 знака

1 ч

0
Факултет истражио митове о храни: Је ли земља јестива?

Наука и технологија

Факултет истражио митове о храни: Је ли земља јестива?

1 ч

0
Жестока свађа Вики Миљковић и Зорице Брунцлик

Сцена

Жестока свађа Вики Миљковић и Зорице Брунцлик

1 ч

0
Кошарац: Сраман и неприхватљив обрачун Конаковића са српским кадром у МИП-у

БиХ

Кошарац: Сраман и неприхватљив обрачун Конаковића са српским кадром у МИП-у

1 ч

1

Више из рубрике

Медијатор за рад са дјецом осумњичен да је ударио малољетну особу

Регион

Медијатор за рад са дјецом осумњичен да је ударио малољетну особу

2 ч

0
Инфлуенсери и самопрозвани нутриционисти шире дезинформације о исхрани

Регион

Инфлуенсери и самопрозвани нутриционисти шире дезинформације о исхрани

2 ч

0
Детаљи хапшења убице из Међимурја

Регион

Детаљи хапшења убице из Међимурја

4 ч

0
Петоро држављана БиХ протјерано из Хрватске због дивљања

Регион

Петоро држављана БиХ протјерано из Хрватске због дивљања

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

09

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

14

00

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

13

51

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

13

48

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

13

46

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner