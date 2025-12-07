Logo
Mladić iz BiH spasio d‌jevojčicu u Londonu: “Znao sam da moram nešto učiniti”

07.12.2025

13:09

Младић из БиХ спасио д‌јевојчицу у Лондону: “Знао сам да морам нешто учинити”
Na području Morgajta u Londonu zabilježen je incident u kojem je muškarac navodno pokušao seksualno napastovati maloljetnicu.

Dvojica maloljetnih muških svjedoka su se suprotstavila osumnjičenom, pri čemu im je on pokušao zadati udarac i krenuti za njima. U tom trenutku je intervenisala treća osoba, Ivan Skoko iz Ljubuškog (29), stručnjak za brazilsku jiu-jitsu tehniku i trener samoodbrane.

On je primijenio zahvat rušenja te zadržao osumnjičenog do dolaska nadležnih službi, piše Daily Mail, prenosi Večernji.hr.

Policijski službenici City of London Police su priveli napasnika za kojeg se saznaje da je iz Pakistana. Ivan Skoko je, naime, prije nešto više od mjesec dana spasio i ženu na jugu Londona.

Razbojnik je nožem napao stariju ženu tražeći novac, a Skoko se tu zatekao, te nokautirao napadača, prenosi Večernji.ba.

Nekoliko trenutaka prije napada u Moorgateu osumnjičeni - koji je viđen kako viče na stranom jeziku - navodno je uhvatio svoju žrtvu (14) za zadnjicu dok je putovala kući. Dvojica tinejdžera hrabro su izazvala napadača, prije nego što je on pokušao udariti i krenuo za njima. Incident je zaustavio mladić iz BiH. Osumnjičeni, koji je nosio crnu jaknu s kapuljačom, snimljen je kako pokušava da oslobodi ruke dok ga je hapsila policija grada Londona.

“Upravo sam završio trening u teretani u Moorgateu. Bio je seminar s našim glavnim trenerom. Išao sam prema stanici i mogao sam vid‌jeti veliku gužvu. Vidio sam mlade ljude kako viču oko jednog muškarca. Odlučio sam pričekati i vid‌jeti mogu li pomoći - a onda je napadač počeo udarati prema dvojici mladića. Kada sam to vidio, skinuo sam slušalice i pomislio 'ajmo ga srušiti”, kazao je Ivan, koji vodi brazilski jiu-jitsu treninge u Fight City Gymu na jugu Londona.

"Situacija ovd‌je postaje užasna. Ne znam kako riješiti ovaj problem. Ne mogu ovo rješavati svaki dan", poručio je on.

