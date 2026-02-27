Logo
Drama u Tesliću: Eksplozija pred kućom predsjednika Skupštine grada

Ognjen Matavulj

27.02.2026

10:00

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Ispred kuće Slavena Jelića, predsjednika Skupštine grada Teslić, jutros je došlo do eksplozije u kojoj, srećom, niko nije povrijeđen.

Kako saznajemo detonacija je odjeknula jutros oko 7.30 časova.

U PU Doboj za ATV navode da im je jutros prijavljeno da je došlo do eksplozije.

”Za sada nije poznato o kakvoj se eksplozivnoj napravi radilo. U toku je uviđaj nakon kojeg će biti poznato više informacija”, navode u PU Doboj.

Jelić je predsjednik teslićke skupštine koja se zbog političkih previranja, prelazaka iz stranke u stranku i hapšenja odbornika našla u centru pažnje javnosti u Republici Srpskoj u posljednjih godinu dana.

Politička karijera

Jelić je svoju političku karijeru započeo u SNSD-u. Iz teslićkog SNSD-a je prešao u SPS. Upravo je u stranačkom dresu SPS-a osvojio odbornički mandat, podržavajući kandidata za načelnika Teslića oko kojeg su se okupili SNSD-a i koalicija.

Poslije izbora, približio se SDS-u i načelniku Milanu Miličeviću. Tada su ga dojučerašnji politički protivnici iz SDS-a izabrali za predsjednika Skupštine opštine Teslić.

Jelić je zbog kršenja Statuta SPS-a isključen iz ove partije.

slaven jelic

Gradovi i opštine

Slaven Jelić postao član SP-a

Poslije svega, postao je član SP-a.

Slaven Jelić

Eksplozija

Teslić

PU Doboj

Hronika

Promjena advokata odgodila suđenje Aljoši Borkoviću

2 h

0
Hronika

Uhapšen maloljetnik koji je bacio bombu na lokal

14 h

0
Hronika

Pet uhapšenih zbog tuče u Boriku sprovedeno u Tužilaštvo

16 h

0
Hronika

Horor: Trudnica se zakucala u zgradu

17 h

0

11

55

Upozorenje iz Rusije: Kijev priprema sabotažu na dva gasovoda

11

39

HVO-ov mučitelj iz logora u Derventi osuđen na tri i po godine zatvora

11

19

Dobojlija sa potjernice uhapšen sa bijelim prahom

11

16

Karan: Ustav koji traje - državnost se proglašava u trenutku, a potvrđuje u kontinuitetu

11

12

Oglasila se policija o eksploziji kod kuće Slavena Jelića

