Drama u Tesliću: Eksplozija pred kućom predsjednika Skupštine grada

Ispred kuće Slavena Jelića, predsjednika Skupštine grada Teslić, jutros je došlo do eksplozije u kojoj, srećom, niko nije povrijeđen.
Kako saznajemo detonacija je odjeknula jutros oko 7.30 časova.
U PU Doboj za ATV navode da im je jutros prijavljeno da je došlo do eksplozije.
”Za sada nije poznato o kakvoj se eksplozivnoj napravi radilo. U toku je uviđaj nakon kojeg će biti poznato više informacija”, navode u PU Doboj.
Jelić je predsjednik teslićke skupštine koja se zbog političkih previranja, prelazaka iz stranke u stranku i hapšenja odbornika našla u centru pažnje javnosti u Republici Srpskoj u posljednjih godinu dana.
Jelić je svoju političku karijeru započeo u SNSD-u. Iz teslićkog SNSD-a je prešao u SPS. Upravo je u stranačkom dresu SPS-a osvojio odbornički mandat, podržavajući kandidata za načelnika Teslića oko kojeg su se okupili SNSD-a i koalicija.
Poslije izbora, približio se SDS-u i načelniku Milanu Miličeviću. Tada su ga dojučerašnji politički protivnici iz SDS-a izabrali za predsjednika Skupštine opštine Teslić.
Jelić je zbog kršenja Statuta SPS-a isključen iz ove partije.
Poslije svega, postao je član SP-a.
