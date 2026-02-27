Drama u Tesliću: Eksplozija pred kućom predsjednika Skupštine grada

Ispred kuće Slavena Jelića, predsjednika Skupštine grada Teslić, jutros je došlo do eksplozije u kojoj, srećom, niko nije povrijeđen.

Kako saznajemo detonacija je odjeknula jutros oko 7.30 časova.

U PU Doboj za ATV navode da im je jutros prijavljeno da je došlo do eksplozije.

”Za sada nije poznato o kakvoj se eksplozivnoj napravi radilo. U toku je uviđaj nakon kojeg će biti poznato više informacija”, navode u PU Doboj.

Jelić je predsjednik teslićke skupštine koja se zbog političkih previranja, prelazaka iz stranke u stranku i hapšenja odbornika našla u centru pažnje javnosti u Republici Srpskoj u posljednjih godinu dana.

Politička karijera

Jelić je svoju političku karijeru započeo u SNSD-u. Iz teslićkog SNSD-a je prešao u SPS. Upravo je u stranačkom dresu SPS-a osvojio odbornički mandat, podržavajući kandidata za načelnika Teslića oko kojeg su se okupili SNSD-a i koalicija.

Poslije izbora, približio se SDS-u i načelniku Milanu Miličeviću. Tada su ga dojučerašnji politički protivnici iz SDS-a izabrali za predsjednika Skupštine opštine Teslić.

Jelić je zbog kršenja Statuta SPS-a isključen iz ove partije.

Slaven Jelić postao član SP-a

Poslije svega, postao je član SP-a.