Tajland napao Kambodžu

Tajland je jutros pokrenuo vazdušne napade na vojne ciljeve u nekoliko područja Kambodže. Napadi su, tvrde, uslijedili nakon što su najmanje dva tajlandska vojnika poginula, a četiri ranjena u napadu trupa Kambodže duž sporne granice.

Kambodža je negirala otvaranje vatre i tvrdi da su tajlandske snage nju napale, dok su kambodžanske trupe odustale od odmazde.

- Vazdušni napadi su ciljali samo vojnu infrastrukturu, uključujući skladišta oružja, komandne centre i logističke rute procijenjene kao direktne prijetnje - navodi se u saopštenju Kraljevskog tajlandskog ratno-kosmičkog vazduhoplovstva (RTAF).

Tvrde da je Kambodža mobilisala teško naoružanje, premjestila borbene jedinice i pripremila elemente vatrene podrške - aktivnosti koje bi mogle eskalirati vojne operacije i predstavljati prijetnju tajlandskom pograničnom području.

U julu je u nagloj eskalaciji dugogodišnjeg graničnog sukoba između zemalja poginulo više od 40 ljudi. Dvije zemlje su se nekoliko dana kasnije dogovorile o prekidu vatre i potpisale zajedničku deklaraciju o miru u oktobru.

Nove tenzije tinjaju od nedjelje, dvije zemlje razmjenjuju krivicu za nove napade na granici.

U nedjelju je Tajland saopštio da su kambodžanski vojnici otvorili vatru na tajlandske trupe raspoređene da zaštite inženjere koji rade na projektu poboljšanja puteva u pograničnoj provinciji Sisaket.

Tajlandske snage su potom uzvratile vatru, a sukob je trajao 15-20 minuta, a u njemu su ubijena dva tajlandska vojnika.

Kambodža negira ovu tvrdnju, tvrdeći da je tajlandska vojska pucala iz topova i tenkova na kambodžansku teritoriju.

Kraljevska tajlandska vojska saopštila je da je uništila žičaru koju je Kambodža izgradila za transport oružja u blizini tajlandsko-kambodžanske granice.

Žičara, koja se nalazi samo nekoliko stotina metara zapadno od drevnog hramskog kompleksa dvorca Ta Kvai, potpuno je uništena, prema objavi koju je na platformi Iks objavila lokalna novinska agencija Kraljevske tajlandske vojske.

- Vojska će štititi narod i suverenitet punom snagom - piše u objavi koja sadrži haštag #MirNePostoji.

Kambodža, koja je nominovala američkog predsjednika Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir zbog njegove uloge u posredovanju u prekidu vatre prije dva mjeseca, i dalje insistira na tome da je posvećena sporazumu.

Kambodžansko Ministarstvo nacionalne odbrane negiralo je navode RTAF-a, nazivajući ih "lažnim informacijama" u saopštenju na Iksu.

- Kambodža nije uzvratila tokom dva napada i nastavlja da budno i sa najvećim oprezom prati situaciju", navodi se u saopštenju.

U posebnom saopštenju, kambodžanska vojska optužila je tajlandsku vojsku da je pokrenula "napad na kambodžanske snage" oko 5:04 časova po lokalnom vremenu.